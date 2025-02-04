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Türkiye, Ateşkes Anlaşması Kapsamında 15 Filistinliyi Kabul Edecek

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes doğrultusunda Türkiye, Filistin'den uzaklaştırılan 15 kişiyi kabul edecek.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 09:27
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 09:27
Türkiye, Ateşkes Anlaşması Kapsamında 15 Filistinliyi Kabul Edecek

Türkiye, Filistin'den Uzaklaştırılan 15 Kişiyi Kabul Edecek

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşması çerçevesinde, ülkesinden uzaklaştırılan 15 Filistinli, Türkiye tarafından kabul edilecektir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), bu kişilerin Mısır üzerinden Türkiye'ye getirilmesi için gerekli girişimlerde bulunmuştur.

Ateşkes Anlaşmasının Arka Planı

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023'ten itibaren sürdürdüğü saldırılarda yaklaşık 50 bin kişi hayatını kaybetmiş, 100 binden fazla kişi yaralanmıştır. Buna ek olarak, İsrail, yıllardır cezaevlerinde tutulan binlerce Filistinlinin yanı sıra, Gazze'den 15 bin kişiyi de çeşitli gerekçelerle tutuklamıştır.

Ateşkes Anlaşmasının Maddeleri

Ateşkes anlaşmasına göre, serbest bırakılacak rehinelere karşılık olarak, İsrail tarafından belirli sayıda tutuklu ve hükümlünün serbest bırakılması kararlaştırılmıştır. Ayrıca, müebbet hapis cezası alan bazı hükümlülerin, serbest bırakıldıktan sonra geri dönmemek üzere Filistin'den uzaklaştırılması şartı öngörülmüştür.

Türkiye'nin Destek Vizyonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın insani mesuliyet vizyonu doğrultusunda, Filistin halkına destek olma misyonunun kararlılıkla sürdürüleceği belirtilmiştir. Bu kapsamda, uzaklaştırılan bu Filistinlilerin Türkiye'de huzurlu ve güvenli bir yaşam kurması için gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

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