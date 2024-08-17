Türkiye, Azerbaycan'a Yangın Söndürme Desteği İçin Teşekkür Etti

Türkiye'den Azerbaycan'a Teşekkür Mesajı

Türkiye, orman yangınlarıyla mücadelede sağladığı destek dolayısıyla Azerbaycan'a teşekkür etti. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelindeki yangınlara karşı yürütülen söndürme çalışmalarında sağlanan katkılar için minnettar olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı'nın Paylaşımı

Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Ülkemiz genelindeki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına verdiği değerli destek için can Azerbaycan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı. Erdoğan ve Aliyev Arasında Görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşme sırasında Aliyev, Türkiye'ye bir yangın söndürme uçağı tahsis ettiklerini ifade etti.