Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Savunma Bakanları Toplantısı'na Katılan Bakan Yaşar Güler Gürcistan'a Gitti

Yaşar Güler, Gürcistan'da Savunma Bakanları Toplantısında

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında gerçekleştirilecek olan Savunma Bakanları Toplantısına katılmak üzere Gürcistan'a hareket etti.

Toplantının Önemi

Bakan Güler'in, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı bu seyahatin, imzalayacakları iş birliği anlaşmaları ile bölgedeki savunma koalisyonunu güçlendirmesi bekleniyor.

Bakanlığın yaptığı açıklamada, bu toplantının bölgesel güvenlik ve iş birliğine önemli katkılar sağlayacağı vurgulandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Savunma Bakanları Toplantısı"na katılmak üzere Gürcistan'a gitti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Savunma Bakanları Toplantısı"na katılmak üzere Gürcistan'a gitti.