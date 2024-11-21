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Türkiye-Azerbaycan İkili SAT-2024 Tatbikatı'nda Eğitimler Devam Ediyor

MSB, Türkiye-Azerbaycan İkili SAT-2024 Tatbikatı'nda yapılan eğitimleri sosyal medyadan paylaştı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 19:12
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 19:15
Türkiye-Azerbaycan İkili SAT-2024 Tatbikatı'nda Eğitimler Devam Ediyor

Türkiye-Azerbaycan İkili SAT-2024 Tatbikatı'ndaki Eğitimler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ve Azerbaycan arasında gerçekleştirilen İkili SAT-2024 Tatbikatı'nda yapılan eğitimlere ilişkin fotoğrafları paylaştı.

MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye-Azerbaycan İkili SAT Tatbikatı-2024 kapsamında, Aksaz'da 'Gemi Zapt ve Müsadere' eğitimleri icra edildi." ifadesi yer aldı.

Paylaşımda, eğitimlere yönelik çekilen fotoğraflar dikkat çekti, eğitimlerin etkinliği ve iş birliğinin önemi vurgulandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Azerbaycan İkili SAT-2024 Tatbikatındaki eğitimlere ilişkin...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Azerbaycan İkili SAT-2024 Tatbikatındaki eğitimlere ilişkin fotoğrafları paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Azerbaycan İkili SAT-2024 Tatbikatındaki eğitimlere ilişkin...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Azerbaycan İkili SAT-2024 Tatbikatındaki eğitimlere ilişkin fotoğrafları paylaştı.

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