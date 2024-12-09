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Türkiye-Azerbaycan Ortak Kültür Komisyonu 4. Toplantısı Bakü'de Yapıldı

Bakü'de gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan Ortak Kültür Komisyonu toplantısında işbirliği alanları ve kültürel bağlar güçlendirildi.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 16:31
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 16:31
Türkiye-Azerbaycan Ortak Kültür Komisyonu 4. Toplantısı Bakü'de Yapıldı

Bakü'de Türkiye-Azerbaycan Ortak Kültür Komisyonu 4. Toplantısı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türkiye-Azerbaycan Ortak Kültür Komisyonu'nun 4. toplantısı düzenlendi. Toplantının başkanlığını Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ile Azerbaycan Kültür Bakan Yardımcısı Ferit Caferov üstlendi.

Kültürel Miras ve İşbirliği Fırsatları

Azerbaycan Kültür Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, toplantıda kültürel miras, somut olmayan kültürel miras, sinema, diğer görsel-işitsel alanlar, müzecilik, kitap endüstrisi, tiyatro ve kültürel ve yaratıcı endüstriler konularında fikir alışverişinde bulunuldu. Taraflar, işbirliği olanaklarını da detaylı bir şekilde müzakere etti.

Protokol İmzalandı

Toplantının sonunda, Mumcu ve Caferov, iki ülke arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesi ve işbirliğinin daha da genişletilmesine yönelik hususların yer aldığı Türkiye-Azerbaycan Ortak Kültür Komisyonu 4. Toplantısı Protokolü'ne imza attı.

Katılımcılar

Toplantıya ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Sinema Genel Müdürü Birol Güven ile Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Gözde Şahin katıldı. Ayrıca, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Muhittin Macit, TİKA Bakü Program Koordinatörü Hayrettin Özçelik ve Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Selçuk Karakılıç da toplantıya katıldılar.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türkiye-Azerbaycan Ortak Kültür Komisyonu 4. toplantısı...

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türkiye-Azerbaycan Ortak Kültür Komisyonu 4. toplantısı düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ile Azerbaycan Kültür Bakan Yardımcısı Ferit Caferov başkanlığındaki Türkiye-Azerbaycan Ortak Kültür Komisyonu'nun Bakü'de toplandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türkiye-Azerbaycan Ortak Kültür Komisyonu 4. toplantısı...

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türkiye-Azerbaycan Ortak Kültür Komisyonu 4. toplantısı düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ile Azerbaycan Kültür Bakan Yardımcısı Ferit Caferov başkanlığındaki Türkiye-Azerbaycan Ortak Kültür Komisyonu'nun Bakü'de toplandı.

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