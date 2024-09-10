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Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'dan Üçlü Savunma Mutabakatı

Üç ülkenin savunma bakanları, stratejik iş birliğini güçlendirmek amacıyla tarihî bir mutabakat metni imzaladı.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 15:54
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 16:11
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'dan Üçlü Savunma Mutabakatı

Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı Gerçekleşti

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan, savunma alanında iş birliğini artırmak amacıyla önemli bir adım attı. Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı, Gürcistan Savunma Bakanı Irakli Chikovani’nin öncülüğünde düzenlendi.

Toplantıda Neler Konuşuldu?

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov’un da yer aldığı toplantıda, üç ülke arasında stratejik iş birliğini güçlendirmeye yönelik bir mutabakat metni imzalandı. Bu mutabakat, ortak güvenlik tehdidi ve bölgesel istikrarı sağlama hedefini içeriyor.

Önemli Bir Adım

Bu tür uluslararası iş birlikleri, bölgedeki güvenliği pekiştirmek ve üç ülkenin savunma kabiliyetlerini artırmak adına büyük bir öneme sahip. Üçlü mutabakatın detayları, ilerleyen süreçte kamuoyu ile paylaşılacak.

Gürcistan'ın Batum kentinde Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları 11. Toplantısı...

Gürcistan'ın Batum kentinde Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları 11. Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov (solda) ve Gürcistan Savunma Bakanı İrakli Çikovani (ortada), üçlü mutabakat metnini imzaladı.

Gürcistan'ın Batum kentinde Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları 11. Toplantısı...

Gürcistan'ın Batum kentinde Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları 11. Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov (solda) ve Gürcistan Savunma Bakanı İrakli Çikovani (ortada), üçlü mutabakat metnini imzaladı.

Gürcistan'ın Batum kentinde Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları 11. Toplantısı...

Gürcistan'ın Batum kentinde Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları 11. Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov (solda) ve Gürcistan Savunma Bakanı İrakli Çikovani (ortada), üçlü mutabakat metnini imzaladı.

Gürcistan'ın Batum kentinde Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları 11. Toplantısı...

Gürcistan'ın Batum kentinde Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları 11. Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov (solda) ve Gürcistan Savunma Bakanı İrakli Çikovani (ortada), üçlü mutabakat metnini imzaladı.

Gürcistan'ın Batum kentinde Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları 11. Toplantısı...

Gürcistan'ın Batum kentinde Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları 11. Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov (solda) ve Gürcistan Savunma Bakanı İrakli Çikovani (ortada), üçlü mutabakat metnini imzaladı.

Gürcistan'ın Batum kentinde Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları 11. Toplantısı...

Gürcistan'ın Batum kentinde Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları 11. Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov (solda) ve Gürcistan Savunma Bakanı İrakli Çikovani (ortada), üçlü mutabakat metnini imzaladı.

Gürcistan'ın Batum kentinde Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları 11. Toplantısı...

Gürcistan'ın Batum kentinde Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları 11. Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov (solda) ve Gürcistan Savunma Bakanı İrakli Çikovani (ortada), üçlü mutabakat metnini imzaladı.

Gürcistan'ın Batum kentinde Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları 11. Toplantısı...

Gürcistan'ın Batum kentinde Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları 11. Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov (solda) ve Gürcistan Savunma Bakanı İrakli Çikovani (ortada), üçlü mutabakat metnini imzaladı.

Gürcistan'ın Batum kentinde Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları 11. Toplantısı...

Gürcistan'ın Batum kentinde Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları 11. Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov (solda) ve Gürcistan Savunma Bakanı İrakli Çikovani (ortada), üçlü mutabakat metnini imzaladı.

Gürcistan'ın Batum kentinde Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları 11. Toplantısı...

Gürcistan'ın Batum kentinde Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları 11. Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov (solda) ve Gürcistan Savunma Bakanı İrakli Çikovani (ortada), üçlü mutabakat metnini imzaladı.

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