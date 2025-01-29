Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan'dan Egemenliğe Destek: Ankara Bildirisi

Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan'dan Önemli Açıklama

Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan, Ankara Bildirisi'nde birbirlerinin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve uluslararası sınırlarının dokunulmazlığına açık desteklerini teyit etti. Bu önemli adım, üç ülke arasındaki dayanışmayı ve siyasi iş birliğini güçlendirme amacını taşıyor.

Egemenlik ve Toprak Bütünlüğü Vurgusu

Ülkelerin liderleri, yaptıkları ortak açıklamada, uluslararası hukuk çerçevesinde birbirlerinin haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladılar. Bu destek, bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunması açısından büyük önem taşıyor.