DOLAR
35,77 -0,09%
EURO
37,18 0,38%
ALTIN
3.171,25 0,12%
BITCOIN
3.644.093,31 -0,46%

Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan'dan Egemenliğe Destek: Ankara Bildirisi

Üç ülke, Ankara Bildirisi ile birbirlerinin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekleyeceklerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 15:21
Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan'dan Egemenliğe Destek: Ankara Bildirisi

Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan'dan Önemli Açıklama

Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan, Ankara Bildirisi'nde birbirlerinin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve uluslararası sınırlarının dokunulmazlığına açık desteklerini teyit etti. Bu önemli adım, üç ülke arasındaki dayanışmayı ve siyasi iş birliğini güçlendirme amacını taşıyor.

Egemenlik ve Toprak Bütünlüğü Vurgusu

Ülkelerin liderleri, yaptıkları ortak açıklamada, uluslararası hukuk çerçevesinde birbirlerinin haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladılar. Bu destek, bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunması açısından büyük önem taşıyor.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İspanya'da Devlet Başsavcısı İlk Kez Sanık Olarak Mahkemede İfade Verdi
2
İngiltere'de İklim Aktivistlerine Destek Eylemi: Just Stop Oil Grubunun Duruşması Öncesi Gösteriler
3
Ressam Oğuz Tığlı, Son Yolculuğuna Datça'da Uğurlandı
4
Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 21 Şüpheli Tutuklandı
5
İsrail, Batı Şeria'da 10 Ev ve Bir Lokantayı Yıktı
6
Gazze Şeridi'nde 10 Günde 422 Cansız Bedene Ulaşıldı
7
Samsun'da Hurda Araç Ruhsatı Çalan İki Zanlı Serbest Bırakıldı

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı