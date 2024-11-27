Türkiye-BAE İlişkilerinde Stratejik Ortaklık Vurgusu

Türkiye-BAE İlişkileri Güçleniyor

Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl Abu Dabi'ye yaptığı ziyaretten sonra iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine çıktığını ifade etti. Tunçer, "Ekonomik, askeri, sosyal diyoruz ama aynı zamanda iki ülke halkları arasındaki ilişkiler de arttı." dedi.

Stratejik Gelişmeler ve Anlaşmalar

Dubai Kadın Kuruluşu tarafından düzenlenen "Dubai Küresel Kadınlar Forumu" sırasında açıklamalarda bulunan Tunçer, Türkiye ile BAE arasındaki ilişkilerin son üç yılda önemli bir ivme kazandığını belirtti. "Her alanda ciddi gelişmeler kaydettik," diyerek iki ülke arasında yapılan 50'den fazla anlaşmaya dikkat çekti.

Kültürel ve Sosyal Bağların Güçlenmesi

Büyükelçi Tunçer, iki ülke halkının kültürel yakınlık içinde olduğunu vurgulayarak, "Son dönemde burada yaşayan 45 bini aşkın Türk vatandaşımız oldu," ifadelerini kullandı. Türk dizilerinin BAE halkı üzerindeki etkisine de değinen Tunçer, Türk kültürünün burada çok güçlü olduğuna dikkat çekti.

Geleceğe Yönelik Hedefler

Türk-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinin geleceği hakkında konuşan Tunçer, "Bu ikili ilişkilerin temeli açısından çok önemli. Önümüzdeki 50 yılın temellerini attık," dedi. Ayrıca, önemli projelerin ve ortaklıkların gelişeceğine inandığını belirtti.

Emine Erdoğan'ın Ziyareti

Tunçer, Emine Erdoğan'ın Dubai Küresel Kadınlar Forumu'na katılmasının, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimini gösteren önemli bir adım olduğunu belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un himayelerinde, Dubai Kadın Kuruluşu tarafından Madinat Jumeirah'ta düzenlenen, "Dubai Küresel Kadınlar Forumu"nda, AA muhabirine son yıllarda Türkiye- BAE arasındaki ikili ilişkilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un himayelerinde, Dubai Kadın Kuruluşu tarafından Madinat Jumeirah'ta düzenlenen, "Dubai Küresel Kadınlar Forumu"nda, AA muhabirine son yıllarda Türkiye- BAE arasındaki ikili ilişkilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.