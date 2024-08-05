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Türkiye, Bangladeş'teki Gelişmeleri Amaçlı Olarak İzliyor

Dışişleri Bakanlığı, Bangladeş'teki geçici hükümetin seçim sürecini takip ettiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 20:38
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 20:38
Türkiye, Bangladeş'teki Gelişmeleri Amaçlı Olarak İzliyor

Türkiye, Bangladeş'teki Son Durumu Takip Ediyor

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Bangladeş'te son dönemlerde yaşanan önemli gelişmelerin dikkatle izlendiğini ifade etti.

Geçici Hükümetin Önemi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kurulması planlanan geçici hükümetin, ülkeyi Anayasa'ya uygun bir şekilde gelecekteki seçimlere hazırlamasını ve bu seçimlerin, Bangladeş'in demokrasisine, huzuruna ve istikrarına katkıda bulunmasını diliyoruz," şeklinde vurgu yapıldı.

Gösteriler ve Üzüntü Mesajı

Ülke genelindeki gösterilerde yaşanan can kayıplarının ardından, Dışişleri Bakanlığı, bu durumdan derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Açıklamada, geçici hükümetin başarılı bir şekilde görevi yerine getirmesi ve seçimlerin demokratik bir çerçevede gerçekleştirilmesi vurgulandı.

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