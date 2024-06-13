Türkiye Bankalar Birliği’nden dolandırıcılık uyarısı! Güvenliğinizi ihmal etmeyin

Türkiye Bankalar Birliği'nden güvenlik uyarısı: Bilgilerinizi ve şifrelerinizi paylaşmayın

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), son dönemde yaşanan dolandırıcılık olaylarının artışına dikkat çekerek, kullanıcılarına önemli bir uyarıda bulundu. TBB, özellikle son dönemde yasa dışı yollarla elde edilen paraların, müşterilerden kiralanan hesaplar kullanılarak sistem dışına çıkarıldığı olaylarla karşılaşıldığını belirtti.



TBB’nin açıklamasında, hesap sahiplerinin, hesapları üzerinden yapılan işlemlerden sorumlu olduğu vurgulandı. Bu işlemler, hesap sahibi adıyla yapıldığı için hesap sahipleri çeşitli hukuki ve cezai yaptırımlarla karşılaşabilir. Bu durum, banka nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimsenin bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini bankaya yazılı olarak bildirmesi gerektiğini gösteriyor.

Özellikle banka hesaplarının üçüncü kişiler tarafından kullanılmasına izin verenlerin, arasında nitelikli dolandırıcılığın da bulunduğu başkaca suçlarla da karıştırıldığına dikkat çekildi. Yasal düzenlemelere göre dolandırıcılığın bir parçası haline gelindiğinde bu suça iştirak edenlerin hapis cezası ve adli para cezası ile cezalandırılabildiği aktarıldı.

TBB, kullanıcılarına “Mağdur olmamak ve başkalarına mağduriyet yaşatmamak için lütfen banka hesap bilgilerinizi veya IBAN numaralarınızı, ayrıca dijital bankacılık kanallarında kullanılan parolanız/tek kullanımlık şifreleriniz ile kart bilgilerinizi ve kart şifrelerinizi kimseye asla kullandırmayınız. Menfaat karşılığı hesaplarınızı kullanmak isteyen dolandırıcılara karşı dikkatli olunuz.” şeklinde bir uyarıda bulundu.

Bu uyarı, bankacılık işlemlerinde güvenliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Kullanıcıların, kişisel bilgilerini ve şifrelerini korumaları, dolandırıcılık olaylarının önlenmesinde büyük önem taşıyor. Bu nedenle, TBB’nin bu uyarısına dikkat etmek ve kişisel bilgilerinizi ve şifrelerinizi kimseyle paylaşmamak büyük önem taşıyor.