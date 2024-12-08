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Türkiye Barolar Birliği 38. Olağan Genel Kurulu'nda Oy Verme İşlemi Devam Ediyor

TBB 38. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık seçimi için oy verme süreci sürüyor. Adaylar arasında mevcut başkan Erinç Sağkan da bulunuyor.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 13:52
Türkiye Barolar Birliği 38. Olağan Genel Kurulu'nda Oy Verme İşlemi Devam Ediyor

Türkiye Barolar Birliği 38. Olağan Genel Kurulu

Türkiye Barolar Birliği (TBB) 38. Olağan Genel Kurulu kapsamında başkanlık ve yönetim kurulu seçimi için oy verme işlemi devam ediyor. Avukat Özdemir Özok'un düzenlemeleri ile gerçekleştirilen kongrede, mevcut TBB Başkanı Erinç Sağkan, Samsun Barosu'na kayıtlı avukat Emrah Yavuzcan ve Muş Barosu'na kayıtlı avukat Mehmet Zahit Söylemez, başkanlık için yarışıyor.

Oy Verme Süreci

Sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi, saat 17.00'ye kadar devam edecek. Genel kurulda 355 delegenin en yüksek oyunu alan aday, başkan olarak seçilecek.

Sonuçların Açıklanması

Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından, kazanan başkan ve yönetim kurulu üyeleri ilan edilecektir. TBB'deki bu önemli seçim, avukatlık camiasında etkili bir değişim için önemli bir fırsat sunuyor.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) 38. Olağan Genel Kurulu kapsamında başkanlık ve yönetim kurulu...

Türkiye Barolar Birliği (TBB) 38. Olağan Genel Kurulu kapsamında başkanlık ve yönetim kurulu seçimi için oy verme işlemi başladı. Başkan adaylarından Muş Barosu’na kayıtlı avukat Mehmet Zahit Söylemez (sağda) de oyunu kullandı.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) 38. Olağan Genel Kurulu kapsamında başkanlık ve yönetim kurulu...

Türkiye Barolar Birliği (TBB) 38. Olağan Genel Kurulu kapsamında başkanlık ve yönetim kurulu seçimi için oy verme işlemi başladı. Başkan adaylarından Muş Barosu’na kayıtlı avukat Mehmet Zahit Söylemez (sağda) de oyunu kullandı.

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