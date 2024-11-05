Türkiye Barolar Birliği'nden Hasar Danışmanlık Şirketlerine Uyarı

Türkiye Barolar Birliği Kamu Spotu Yayımladı
Türkiye Barolar Birliği (TBB), vatandaşların hasar danışmanlık şirketleri yüzünden mağduriyet yaşanmaması amacıyla bir kamu spotu hazırladı.
Uyarı Mesajı: İtibar Etmeyin
Kamu spotunda, kazadan sonra hasar danışmanlarına ulaşan vatandaşlara "Kaza sonrası size bir şekilde ulaşan hasar danışmanlarına itibar etmeyiniz." uyarısı yapıldı.
Hasar Danışmanlık Şirketlerinin Yöntemleri
Kamu spotunda, trafik kazası geçiren kişilere hasar danışmanlık şirketlerinin, mağduriyetlerinin giderileceği vaadiyle bazı evraklar imzalatmaya çalıştığı vurgulandı.
Baroya Başvuru Önerisi
TBB, vatandaşlara hasar danışmanlık firmalarından uzak durmaları gerektiğini belirterek, "Yaptığınız kazayı fırsat olarak gören hasar danışmanlık firmalarından uzak durun. Hakkınızı aramak için bulunduğunuz ildeki baroya başvurabilirsiniz." mesajını iletti.
Daha Fazla Bilgi İçin
Kamu spotuna buradan ulaşabilirsiniz.