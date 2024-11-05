DOLAR
34,34 0,01%
EURO
37,49 -0,28%
ALTIN
3.021,85 0,01%
BITCOIN
2.365.443,25 -2,14%

Türkiye Barolar Birliği'nden Hasar Danışmanlık Şirketlerine Uyarı

TBB, trafik kazası sonrasında hasar danışmanlık şirketleri hakkında vatandaşları uyaracak bir kamu spotu yayımladı.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 15:51
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 15:51
Türkiye Barolar Birliği'nden Hasar Danışmanlık Şirketlerine Uyarı

Türkiye Barolar Birliği Kamu Spotu Yayımladı

Türkiye Barolar Birliği (TBB), vatandaşların hasar danışmanlık şirketleri yüzünden mağduriyet yaşanmaması amacıyla bir kamu spotu hazırladı.

Uyarı Mesajı: İtibar Etmeyin

Kamu spotunda, kazadan sonra hasar danışmanlarına ulaşan vatandaşlara "Kaza sonrası size bir şekilde ulaşan hasar danışmanlarına itibar etmeyiniz." uyarısı yapıldı.

Hasar Danışmanlık Şirketlerinin Yöntemleri

Kamu spotunda, trafik kazası geçiren kişilere hasar danışmanlık şirketlerinin, mağduriyetlerinin giderileceği vaadiyle bazı evraklar imzalatmaya çalıştığı vurgulandı.

Baroya Başvuru Önerisi

TBB, vatandaşlara hasar danışmanlık firmalarından uzak durmaları gerektiğini belirterek, "Yaptığınız kazayı fırsat olarak gören hasar danışmanlık firmalarından uzak durun. Hakkınızı aramak için bulunduğunuz ildeki baroya başvurabilirsiniz." mesajını iletti.

Daha Fazla Bilgi İçin

Kamu spotuna buradan ulaşabilirsiniz.

İLGİLİ HABERLER

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?

Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

2025 yılında en düşük vergi 5.000 TL olacak! Korkunç zam ortaya çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Meloni ve Rutte NATO Gündemini Değerlendirdi
2
Nijerya'da Protestolar Sonrası Gözaltına Alınanlar Serbest Bırakıldı
3
İspanya, Sel Felaketinden Etkilenen Bölgeler İçin Acil Ekonomik Yardım Paketi Açıkladı
4
Mercan Selçuk Dans Topluluğu’ndan Timur Selçuk’a Saygı
5
Samsun'da 'Geleceğe Yön Veren Kadınlar' Programı
6
Putin'den Batı'nın Ukrayna Politikasına Eleştiri
7
Karadeniz'de Fırtına Uyarısı

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?

Sarı alarm verildi! İlk kar o gün giriş yapıyor

2025 yılında en düşük vergi 5.000 TL olacak! Korkunç zam ortaya çıktı

Kiracılıkta resmen bir devir kapandı! Ev kiralamak hiç bu kadar kolay olmamıştı

Yüzde 59 artış açıklandı! Mutfaklarımıza artık girmesi imkansız olacak

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!

Kasım indirimlerine ek dev kampanya! Her 3 saatte bir indirimin dibi gelecek