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Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu Adıyaman'da STK'lerle Buluştu

Ekrem İmamoğlu, Adıyaman'da deprem sonrası yapılan yatırımları ve turizm potansiyelini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 20:08
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 20:42
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu Adıyaman'da STK'lerle Buluştu

Ekrem İmamoğlu Adıyaman’da STK’larla Buluştu

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adıyaman’da sivil toplum kuruluşları (STK), meslek odaları ve muhtarlarla bir araya geldi. Toplantı, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleşti.

Deprem Bölgesine Yatırımlar

İmamoğlu, bu bölgeye yaklaşık 1 milyar TL yatırım yaptıklarını belirtti. Ayrıca, depremin etkilediği bölgede 10 binden fazla personel ile afetzedelere hizmet sağladıklarını ifade etti. İmamoğlu, "Hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi hem de Türkiye Belediyeler Birliği olarak, yerel yönetimleri güçlendirmek için çalışıyoruz. Adıyaman’a da bu anlamda gereken destekleri sağlayacağız," dedi.

Antakya’da Yeni Merkez

Başkan, Hatay’ın Antakya ilçesinde 2000’den fazla afetzedenin yaşadığı bir merkezi hizmete açtıklarını ve burada ev konforunu sağlayan bir ortam oluşturduklarını aktardı. Merkezde kreş, sağlık merkezi ve bakkalın bulunduğunu belirtti.

Adıyaman'ın Turizm Potansiyeli

İmamoğlu, Adıyaman’ın tarihi ve turistik yerlerinin, özellikle Nemrut Dağı’nın, hak ettiği ilgiyi görmesi gerektiğini ifade etti. "Nemrut, dünya üzerinde eşi benzeri bulunmayan bir mucize. Ziyaretçi sayısının artması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz," dedi.

Yeni Projeler ve Hizmetler

Adıyaman’a kazandırdıkları projeler arasında, Gölbaşı ilçesinde tamamlanan 5 bin metrekarelik bir şehir parkı ve yaylakonak beldesinde yapılan 54 metre uzunluğundaki köprü yer alıyor. İmamoğlu, bu projelerin çok kısa süre içinde hizmete sunulacağını söyledi.

Esnaf Ziyareti

Toplantının ardından Başkan İmamoğlu, Ulucami Mahallesi'ndeki Balıkesir çarşısında esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu...

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adıyaman ziyaretleri kapsamında, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları (STK) ve muhtarlarla buluştu. İmamoğlu, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığının ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda açıklamada bulundu.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu...

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adıyaman ziyaretleri kapsamında, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları (STK) ve muhtarlarla buluştu. İmamoğlu, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığının ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda açıklamada bulundu.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu...

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adıyaman ziyaretleri kapsamında, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları (STK) ve muhtarlarla buluştu. İmamoğlu, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığının ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda açıklamada bulundu.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu...

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adıyaman ziyaretleri kapsamında, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları (STK) ve muhtarlarla buluştu. İmamoğlu, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığının ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda açıklamada bulundu.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu...

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adıyaman ziyaretleri kapsamında, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları (STK) ve muhtarlarla buluştu. İmamoğlu, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığının ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda açıklamada bulundu.

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