Türkiye Belediyeler Birliği başkanlığı seçiminin sonucu belli oldu: Yeni Başkan Ekrem İmamoğlu

Türkiye Belediyeler Birliği başkanlığı için yapılmış olan seçimde sonuçlar belli oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç arasında geçen başkanlık yarışında, kazanan isim İBB Başkanı İmamoğlu oldu.

İmamoğlu seçimde toplam 515 oy alırken, Genç 250 oy alabildi. Çoğunluğu elde eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği başkanı olarak seçildi.

Türkiye Belediyeler Birliği toplantısında Ekrem İmamoğlu söz almamış, Genç ise bir konuşma yapmıştı. Genç, yapmış olduğu konuşma esnasında, CHPlilerin çoğunlukta olmasına itiraz etmişti. İmamoğlu ise Genç'e geçmiş dönemde yer alan encümenleri hatırlatarak cevap vermişti.