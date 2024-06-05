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Türkiye Belediyeler Birliği Toplantısı’nda gerginlik çıktı: Ahmet Türk’ün sözlerine MHP ve AK Parti’den tepki

Türkiye Belediyeler Birliği Toplantısı’nda geçici başkan olarak seçilen Ahmet Türk’ün yaptığı konuşma sırasında, toplantıda gerginlik yaşandı. Türk’ün ‘kayyum’ eleştirisine, AK Parti ve MHPliler tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 05.06.2024 15:25
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 15:25
Türkiye Belediyeler Birliği Toplantısı’nda gerginlik çıktı: Ahmet Türk’ün sözlerine MHP ve AK Parti’den tepki

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, toplantıda en yaşlı üye olması nedeniyle geçici başkan olarak seçildi. Ahmet Türk toplantının açılışında, Hakkari Belediye Başkanı’nın görevden alınmasına ve belediyeye kayyum atanmasına tepki gösterdi. 

Türk, “Bugün, halkın iradesine ipotek konulmuş olduğunu gördük. Hakkari Belediye Başkanımızın görevden alınmasına ve yerine kayyum atanmasını şiddetle kınıyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye Belediyeler Birliği Toplantısı’nda gerginlik çıktı

Bunun üzerine AK Partili ve MHPli belediye başkanları, Türk’ün eleştirisine tepki göstererek, “Burası mahkeme değil” şeklinde ifadeler kullandı.

Türkiye Belediyeler Birliği’nin 2023 yılı faaliyet raporu ise CHP grubu oyları ile reddedildi.

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