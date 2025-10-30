Türkiye Bilişim Ödülleri: "Teknolojiyle Güçlenen Türkiye" ödülleri sahibini buldu

Yayın Tarihi: 30.10.2025 22:00
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 22:00
Türkiye Bilişim Derneği tarafından düzenlenen "Türkiye Bilişim Ödülleri" bu yıl "Teknolojiyle Güçlenen Türkiye" temasıyla JW Marriott Ankara Otel'de gerçekleştirilen törenle sahiplerine verildi. Etkinlikte kamu, akademi ve özel sektörden projeler ödüllendirildi.

Açılış konuşması: Kamu-özel sektör iş birliği ve vizyon

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, törenin açılış konuşmasında programın sadece takdir değil, Türkiye'nin geleceğine dair bir vizyon değerlendirmesi olduğunu vurguladı. Çoştu, "Kamu, bilişim sektörünün gelişimi için engelleyici değil destekleyici, ön açıcı bir rol..." ifadelerini paylaştı.

Çoştu, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu çerçevesinde Türkiye'nin büyümeye devam ettiğini, bugün 12 binden fazla teknoloji firması, 104'ten fazla teknopark, 1600'den fazla AR-GE ve tasarım merkezi ile üniversiteler, araştırmacılar ve yüzbinlerce nitelikli teknoloji uzmanı sayesinde ülkenin bölgesel bir teknoloji üssü olma yolunda ilerlediğini belirtti.

Altyapı, yapay zeka ve veri merkezleri

Yapay zeka ve dijital teknolojilerdeki gelişmelerin teknoloji ekosisteminin büyümesindeki önemine dikkat çeken Çoştu, sektörün kapasitesini artırmaya, rekabet gücünü yükseltmeye ve yeni fırsat alanlarında söz sahibi bir ekosistem inşa etmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi. Türkiye'nin veri merkezi kapasitesi, teşvik programları ve TÜBİTAK bünyesindeki süper bilgisayar ağına yapılan vurgu, bilişim altyapısına büyük kaynak aktarıldığını gösterdi.

İnsan kaynağı ve nitelikli beyin göçü

Çoştu, insan kaynağını geliştirmeye yönelik adımların en önemli avantajlardan biri olduğunu belirterek bu bağlamda TEKNOFEST etkinlikleri ve TÜBİTAK desteklerine işaret etti. Bakanlık olarak Milli Teknoloji Akademisi çatısı altında sektörün ihtiyaç duyduğu teknoloji uzmanlıklarını inşa etmeye yönelik özel programların hayata geçirildiğini ve bu programların sürdürüleceğini ifade etti.

Çoştu ayrıca, "Kamu, bilişim sektörünün gelişimi için engelleyici değil destekleyici, ön açıcı bir rol üstlenmek durumunda. Bugün açıkçası bu rolü ortaya koyan çalışma arkadaşlarımızın, kamu paydaşlarımızın eforunu hep beraber görüyoruz. Kamu bilişim sektörümüzün gelişmesi için önemli bir kaldıraç görevi üstlenebilir." sözleriyle kamunun destekleyici rolünü vurguladı.

Törende yapılan yenilikler ve teşvikler

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun, ödül töreninin 50'nci yılına girerken içerik ve mekan olarak yenilendiğini, kategorilerin sadeleştirildiğini ve yeni "Milli Teknoloji Hamlesi" kategorisinin eklendiğini söyledi. Uzun, kamunun teknogirişimlerin ölçeklenmesinde önemli bir rolü olduğunu ve yapılan değişikliklerin sembolik değil sistematik dönüşümü hedeflediğini belirtti.

Dernek yöneticilerinin değerlendirmeleri

Türkiye Bilişim Derneği Genel Kurulu Başkanı Kenan Altınsaat, gecenin Türkiye nin dijital geleceğine dair umutları tazelediğini, ödül alan projelerin yeni adımlar için motivasyon sağladığını ifade etti. Türkiye Bilişim Derneği Ankara Şube Başkanı Bülent Boran ise etkinliği Milli Teknoloji Hamlesi ile uyumlu şekilde ele aldıklarını, özel sektör firmalarının teknoloji üretme yeteneğini değerlendirdiklerini ve kamu projelerinin girişimciler için ilham kaynağı olmasını amaçladıklarını söyledi.

Kazanan projeler

Konuşmaların ardından finale kalan projelere ilişkin videolar yayımlandı ve izleyiciler eşzamanlı olarak 5 dalda oylama yaptı. Ödül alan projeler şunlar oldu:

Belediyecilik Hizmetleri: Ankara Büyükşehir Belediyesi – "Plaka Sorgulama"

Kamudan Vatandaşa Hizmetler: TCDD Taşımacılık AŞ – "Yolcu Taşıma Platformu"

Kamudan İş Dünyasına Hizmetler: Ticaret Bakanlığı – "Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) Yenileme"

Kamudan Kamuya Hizmetler: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü – "Sensör Havzası"

Milli Teknoloji Hamlesi: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – "Yeni Çipli TC Kimlik Kartları ve KVK Uyumlu Çip ve Parmak İzi Kullanarak Elektronik Kimlik Doğrulama"

Türkiye Bilişim Ödülleri, kamunun ve özel sektörün yenilikçi projelerini görünür kılarak Türkiye'nin dijital dönüşüm hedeflerine katkı sunmayı amaçlıyor.

