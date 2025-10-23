Türkiye, Bişkek'te TİKA ile Yeşil Enerji Eğitim Merkezi Kurdu

Türkiye, Bişkek'te Yeşil Enerji Eğitim Merkezi'ni hizmete açtı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Bişkekte, 100 No'lu Meslek Lisesi bünyesinde kurulan Yeşil Enerji Eğitim Merkezi ve Kırgız-Türk Kültür Merkezi düzenlenen törenle açıldı. Okulda halen 700 öğrenci eğitim görüyor.

Açılış töreni ve katılımcılar

Törene; Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Birinci Yardımcısı Daniyar Amangeldiyev, Eğitim Bakanı Dogdurgul Kendirbayeva, Cumhurbaşkanlığına bağlı Ulusal Yatırım Ajansı Başkanı Ravşanbek Sabirov, Bişkek Büyükşehir Belediye Başkanı Aybek Cunuşaliyev, Enerji Bakan Yardımcısı Nazgül Üsenova, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, Kırgızistan Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Temir Sariyev, Avrasya Ekonomik Komisyonu Enerji ve Altyapı Bakanı Arzıbek Kojoşev, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Rayev ve TİKA Bişkek Program Koordinatörü Mehmet Bodur katıldı.

Merkezin hedefleri ve eğitim planı

Okul Müdürü İndira Kuralbekova, 100 No'lu Meslek Lisesinin kuruluşunun 85. yıl dönümünde okulun 'yeşil enerjiyle tanışmasına' katkı sağlayan TİKA'ya teşekkür etti. Kuralbekova, merkezin yılda 300 öğrenciye eğitim vermeyi hedeflediğini ve yaşları 35 ile 55 arasında olan işsiz vatandaşlara kısa süreli uygulamalı eğitimler sunulacağını belirtti.

Bakanlar Kurulu Başkan Birinci Yardımcısı Amangeldiyev, merkezin öğrencilerin yenilenebilir enerji alanında ileri teknolojileri öğrenmelerine olanak sağlayacağını, 'kültürlerarası diyalogun ve öğrenci girişimlerinin gelişmesi için de önemli bir platform oluşturacağını' söyledi.

Yetkililerin değerlendirmeleri

Eğitim Bakanı Kendirbayeva, ülkede 97 meslek lisesi bulunduğunu hatırlatarak Türkiye'nin teknik eğitim deneyimine vurgu yaptı ve 'Türkiye'de teknik liseler çok gelişmiştir. Ülkemizdeki her meslek lisesinde bu tür yeşil enerji merkezlerinin açılmasına yardımcı olunuz.' ifadelerini kullandı. Kendirbayeva ayrıca Büyükelçi Ökem'e 'İşbirliğine Katkı' madalyası, TİKA Koordinatörü Bodur'a ise teşekkür belgesi takdim etti.

Ulusal Yatırım Ajansı Başkanı Sabirov, merkezin sadece bir bina değil, Kırgızistan'ın geleceğine, eğitimine ve enerji bağımsızlığına yapılan bir yatırım olduğunu belirtti. Sabirov, merkezin nitelikli uzmanlar yetiştireceğini, yenilikleri teşvik edeceğini ve ekonominin güçlenmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

Bişkek Belediye Başkanı Cunuşaliyev, projenin örnek teşkil ettiğini ve benzer merkezlerin tüm meslek liselerinde açılmasının gerektiğini söyledi.

Büyükelçi ve TİKA temsilcilerinin mesajı

Büyükelçi Ökem, 100 No'lu Meslek Lisesinin 85 kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, 'Kırgızistan'a ilk kez 33 yıl önce geldim. TİKA'nın dünyadaki ilk ofisini burada ben açtım. O günden bu yana yüreğimin yarısı Kırgız, yarısı Türk'tür.' dedi ve Türkiye'nin Kırgızistan'ın eğitim, ekonomi ve enerji hedeflerini desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

TİKA Koordinatörü Mehmet Bodur ise kurumun dünyanın 170 ülkesinde insan odaklı projeler yürüttüğünü belirterek okul yönetimine işbirliği için teşekkür etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te faaliyet gösteren ve 700 öğrencinin eğitim aldığı 100 No'lu Meslek Lisesi bünyesinde kurulan Yeşil Enerji Eğitim Merkezi ve Kırgız-Türk Kültür Merkezi düzenlenen törenle açıldı.