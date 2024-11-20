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Türkiye, Çad'daki Selzedelere 1000 Aile İçin Gıda Yardımı Gönderdi

Türkiye'nin Encemine Büyükelçiliği, Çad'daki sel felaketinden etkilenen 1000 aileye gıda yardımı sağladı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 22:01
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 22:01
Türkiye, Çad'daki Selzedelere 1000 Aile İçin Gıda Yardımı Gönderdi

Türkiye, Çad'da Selzedelere Yardım Eli Uzatıyor

Türkiye'nin Encemine Büyükelçiliği, Çad'da bu yıl meydana gelen sağanak yağışlar ve sellerden etkilenen 1000 aileye gıda yardımı gerçekleştirdi. Yardım programı, Çad'ın başkenti Encemine'de düzenlendi.

Programda Önemli İsimler Bulundu

Etkinliğe, Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Cem Utkan, Çad Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi Mahamat Bichara ve çeşitli sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Utkan'dan Taziye ve Destek Mesajı

Büyükelçi Utkan, programda yaptığı konuşmada, Çad'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziyelerini sundu. Utkan, yıl boyunca Türk STK'lerinin yanı sıra Türk kamu kurumlarının da Çad’ı desteklemek amacıyla çeşitli faaliyetlerde bulunduğunu hatırlatırken, bu programla birlikte sellerden etkilenen 1000 aileye destek olmayı amaçladıklarını belirtti.

Utkan, bu yardımın Türkiye'nin Çad halkına olan desteğini simgelediğini ifade ederek, Türkiye'nin Çad hükümetine ve halkına olan desteğinin süreceğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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