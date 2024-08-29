Türkiye Çevre Ajansı Deniz Süpürgeleriyle Kirliliği Önlemeye Çalışıyor

TÜÇA'dan Deniz Temizlik Seferberliği

Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA), İstanbul ve İzmir dahil olmak üzere 9 bölgede 14 deniz süpürgesiyle deniz kirliliğini azaltmak için kapsamlı bir temizlik seferberliği başlattı.

Deniz Kirliliği Sorunu Tekrar Gündemde

İzmir Körfezi’nde yaşanan balık ölümleri ve kötü kokular, deniz kirliliğinin tekrar önem kazanmasına yol açtı. TÜÇA, bu sorunu çözmek amacıyla atıkları toplayacak deniz süpürgeleri ile harekete geçti.

TUÇA'nın Çabaları

TÜÇA Başkanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, sanayi ve evsel atıklar ile deniz trafiğinin etkisiz yönetimi sonucunda ciddi bir deniz kirliliği riskiyle karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Deniz Süpürgeleri Hakkında

Pirinççi, "Bu araçlar mekanik bir sistemle deniz yüzeyini tarayarak atıkları topluyor ve deniz suyunu yeniden bırakıyor. Toplanan atıklar, atık merkezlerine taşınıyor," diye ekledi.

Gözlemlenen Atık Türleri

Deniz süpürgeleri ile toplanan atıkların göz alıcı sayıda plastik, bebek bezi gibi denizle ilgisi olmayan malzemeler içerdiğini vurgulayan Pirinççi, çevre kirliliğiyle ilgili farkındalık eğitimi verdiklerini anlattı.

Toplumun Görüşleri

İstanbul'da süpürgelerin faaliyetlerini gören vatandaşlar, uygulamaların genişletilmesinden yana olduklarını dile getirdi. Ev hanımı Şevkiye Özbay, "İnsanlar bilgilendirilmeli. Başka böyle güzel bir vatan var mı?" dedi.

Aşçılık yapan Fırat Baş ise cezai işlemlerin önemini vurgularken, öğrenci Melih Kartal denize çöp atanların farkındalığının artırılması gerektiğine dikkat çekti.

Emekli Ayşe Karabulut, "Devlet temizliyor, insanlar kirletiyor. Tertemiz suya nasıl çöp atılır? Balıklar da orada, onlara da zarar veriyorlar," ifadelerini kullandı.