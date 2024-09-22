Türkiye Çevre Etiketi: 15 Firma Ödüllendirildi

Türkiye Çevre Etiketi ile Yeşil Gelecek

Çevreye duyarlılığı artırmak amacıyla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 15 firmaya toplam 572 ürün için "Türkiye Çevre Etiketi" vermiştir.

Bakan Kurum'dan Önemli Açıklamalar

Bakan Murat Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye Çevre Etiketi" sayesinde çevre dostu markaların daha görünür hale geldiğini ifade etti. Kurum, bu etiketin ürünlerin üretim sürecinden tüketime kadar çevreye duyarlılığını belgelendirdiğini vurguladı.

Uluslararası Rekabet Gücü

Kurum, "Şimdiye kadar 15 ayrı firmanın 572 ürününü Türkiye Çevre Etiketi ile buluşturduk. Bu, firmaların uluslararası pazarlarda prestij kazanmasına da yardımcı olacak," dedi.

Temiz Bir Gelecek İçin Çalışmalar Sürecek

Son olarak Bakan Kurum, daha yaşanabilir bir dünya ve temiz bir gelecek için kararlılıkla çalışmalarına devam edeceklerinin altını çizdi.