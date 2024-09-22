DOLAR
34,09 0%
EURO
38,04 0%
ALTIN
2.874,38 0%
BITCOIN
2.135.323,91 0,8%

Türkiye Çevre Etiketi: 15 Firma Ödüllendirildi

Bakan Kurum, 15 firmaya toplam 572 ürün için Türkiye Çevre Etiketi verildi.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 12:48
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 12:48
Türkiye Çevre Etiketi: 15 Firma Ödüllendirildi

Türkiye Çevre Etiketi ile Yeşil Gelecek

Çevreye duyarlılığı artırmak amacıyla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 15 firmaya toplam 572 ürün için "Türkiye Çevre Etiketi" vermiştir.

Bakan Kurum'dan Önemli Açıklamalar

Bakan Murat Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye Çevre Etiketi" sayesinde çevre dostu markaların daha görünür hale geldiğini ifade etti. Kurum, bu etiketin ürünlerin üretim sürecinden tüketime kadar çevreye duyarlılığını belgelendirdiğini vurguladı.

Uluslararası Rekabet Gücü

Kurum, "Şimdiye kadar 15 ayrı firmanın 572 ürününü Türkiye Çevre Etiketi ile buluşturduk. Bu, firmaların uluslararası pazarlarda prestij kazanmasına da yardımcı olacak," dedi.

Temiz Bir Gelecek İçin Çalışmalar Sürecek

Son olarak Bakan Kurum, daha yaşanabilir bir dünya ve temiz bir gelecek için kararlılıkla çalışmalarına devam edeceklerinin altını çizdi.

İLGİLİ HABERLER

O emekliyi yakından ilgilendiriyor! Maaşınız şak diye kesiliyor

23 Eylül 2024 Pazartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

2025 Maaş Zammı Beklentisi: Asgari Ücrette Yüzde 44 Zam, Emekli ve Memur Maaşları İçin Yüksek Artış! İşte Masadaki Rakamlar

Konut Kredisi Faizlerinde Büyük Düşüş! Bu 5 Bankadan Uzak Durun 2 Milyona 14,5 Milyon Geri Ödeme: 2 Milyon TL İçin Hangi Banka Daha Avantajlı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fransa'da Yeni Hükümet Eleştirileri: Macron'un Devamı mı?
2
Narin Güran Cinayetinde Şok Gelişme! Yeni Gizli Tanığın Kan Donduran İtirafları Sonrası DNA Aramaları Yapıldı
3
Al Jazeera'nın Ramallah Ofisinin Kapatılması Uluslararası Hukuka Aykırı
4
Nevzat Bahtiyar'dan Şok İtiraf: "Narin'in Annesi İlk Günden Öldüğünü Biliyordu"
5
İzmir'de Sanatçılardan Filistin'e Destek Yürüyüşü
6
Tekirdağ'da Yangın: Fabrikaya Müdahale Devam Ediyor
7
Bilecik'te Çukurören Biberi Kurutma Sezonu Başladı

Konut Kredisi Faizlerinde Büyük Düşüş! Bu 5 Bankadan Uzak Durun 2 Milyona 14,5 Milyon Geri Ödeme: 2 Milyon TL İçin Hangi Banka Daha Avantajlı?

23 Eylül 2024 Pazartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

2025 Maaş Zammı Beklentisi: Asgari Ücrette Yüzde 44 Zam, Emekli ve Memur Maaşları İçin Yüksek Artış! İşte Masadaki Rakamlar

EYT Şartı Kaldırıldı! SGK Girişi 1999-2008 Arası Olanlara 48-49-50 ve 51 Yaşında EYT’siz Erken Emeklilik Fırsatı Geldi

Bankalardan Faizsiz Kredi Müjdesi: 50.000 TL’ye Kadar Sıfır Faizli Kredi ve Nakit Avans Fırsatları

2024 KPSS Puanı Olana Müjde! 2500 Kişilik POMEM Polis Alımı Yapılacak: Şartlar ve Başvuru Detayları

Seni araç sahibi yapacak sıfır faizli krediye ek 40.000 TL bedavaya gelecek

O emekliyi yakından ilgilendiriyor! Maaşınız şak diye kesiliyor

3600 TL ek ödeme alabilemk için son 9 gün! Banka müjdeyi patlattı

O memurların maaşlarında yüzde 25 artış! 15.886 TL artı ödeme imzası atıldı

Dar gelirliye hükümetten yeni ev alma fırsatı! Yüzde 50 indirim ile konut hayalleriniz gerçek olacak

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü