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Türkiye-Çin Hükümet İşbirliği Komitesi İkinci Toplantısı Pekin'de Gerçekleşti

Türkiye ve Çin, karşılıklı yarara dayalı iş birliğini derinleştirmek için Pekin'de bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 10:53
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 10:58
Türkiye-Çin Hükümet İşbirliği Komitesi İkinci Toplantısı Pekin'de Gerçekleşti

Türkiye-Çin Hükümet İşbirliği Komitesi Toplantısı

Türkiye-Çin Hükümetler Arası İşbirliği Komitesi'nin ikinci toplantısı, Pekin'de gerçekleştirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye ve Çin arasındaki işbirliğinin derinleşmesinin yalnızca iki ülkenin değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel barışa da katkı sağlayacağını belirtti.

İlk Toplantıdan Sonra 8 Yıl Sonra Yeniden Toplandılar

İlk toplantısı 4 Kasım 2016'da Ankara'da düzenlenen komite, uzun bir aradan sonra yeniden bir araya geldi. Toplantıda, iki ülkenin ilişkileri ve uluslararası konular ele alındı.

Güçlü Bağlar ve İşbirliği Olanakları

Mehmet Şimşek, Türkiye ve Çin'in tarihi İpek Yolu üzerinde yer aldıklarını ve bu tarihsel bağların işbirliğine zemin oluşturduğunu kaydetti. Ayrıca, Çin'in Türkiye’ye Şubat 2023’teki deprem felaketinde yardım eden ilk ülke olduğuna da dikkat çekti.

Karşılıklı Yatırımlar ve İşbirlikleri

Şimşek, Türkiye'nin Çin ile olan ticaretini güçlendirerek daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmayı hedeflediğini vurgulayarak, ikili ilişkilerin pekiştirilmesine yönelik HİK toplantısının önemine değindi.

Çin'in Türkiye'ye Olan İlgisi

Çin Başbakan Yardımcısı Cang Guoçing, Türkiye'nin yükselen piyasalar arasında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin son yıllardaki büyümesine dikkat çekti.

Kültürel ve Beşeri İşbirliği

Çinli turistlerin Türkiye'ye olan ilgisinin arttığını ve bu durumun iki ülke arasında daha fazla işbirliğine yol açabileceğini ifade eden Cang, tarihi ve kültürel bağların güçlendirilmesi açısından turizmin önemini vurguladı.

Ortak Çalışma Grubu Toplantısı

Türkiye ve Çin, iki girişimin uyumlaştırılması amacıyla ortak çalışma grubu toplantısı da düzenledi. Bu toplantıda altyapı yatırımları, enerji ve sanayi alanlarındaki işbirliği konuları ele alındı.

Pekin'de gerçekleştirilen bu toplantı, Türkiye-Çin ilişkilerinin geliştirilmesi açısından yeni bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Türkiye ile Çin arasındaki en üst düzeyli istişare mekanizması olan Türkiye-Çin Hükümetler Arası...

Türkiye ile Çin arasındaki en üst düzeyli istişare mekanizması olan Türkiye-Çin Hükümetler Arası İşbirliği Komitesi'nin (HİK) ikinci toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (solda) ile Çin Başbakan Yardımcısı Cang Guoçing'in (sağda) eş başkanlığında Pekin'de yapıldı.

Türkiye ile Çin arasındaki en üst düzeyli istişare mekanizması olan Türkiye-Çin Hükümetler Arası...

Türkiye ile Çin arasındaki en üst düzeyli istişare mekanizması olan Türkiye-Çin Hükümetler Arası İşbirliği Komitesi'nin (HİK) ikinci toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (solda) ile Çin Başbakan Yardımcısı Cang Guoçing'in (sağda) eş başkanlığında Pekin'de yapıldı.

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