Türkiye-Çin İlişkileri Yeni İşbirlikleriyle Gelişiyor

Türkiye-Çin İlişkilerinde Yeni Dönem Başlıyor

Türkiye ve Çin arasındaki ilişkiler, üst düzey bakan ziyaretleriyle hız kazandı. Ekonomiden güvenliğe, birçok alanda işbirlikleri planlanıyor. Bakanlar Mehmet Fatih Kacır, Alparslan Bayraktar ve Hakan Fidan son dönemde yaptıkları ziyaretlerle bu ilişkileri pekiştirdi. Finans Bakanı Mehmet Şimşek'in de gerçekleştirdiği ziyaretlerle, önümüzdeki günlerde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Türkiye'yi ziyareti bekleniyor.

İkili İlişkilerde Yeni Hedefler

DEİK Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Korhan Kurdoğlu, “Devlet liderlerinin karşılıklı ziyaretleri ve bu ziyaretlerden doğacak yeni hedefler, ikili ilişkilerin daha ileriye taşınmasında önemli rol oynayacaktır” ifadelerini kullandı.

Süper Bilgisayar Özel Sektörle Buluşacak

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, özel sektörün kullanımına sunulacak olan ARF Süper Bilgisayar ile ilgili hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. “Yakın zamanda kamuoyuna duyuracağız ve özel sektörümüz bu bilgisayarları kullanmaya başlayacak” dedi.

İklim Finansmanında Kritik Dönem

EBRD Yeşil Ekonomi ve İklim Eylemi Genel Müdürü Harry Boyd-Carpenter, düşük ve orta gelirli ülkelerde 2030’a kadar yıllık 2,4 trilyon dolar iklim finansman ihtiyacına dikkat çekti. Bu kapsamda COP29'un en önemli önceliği, Yeni Kolektif Sayısallaştırılmış Hedef üzerinde bir anlaşmaya varmak olmalı.

Türkiye, Sırbistan’a İhracat Rekorları Kırdı

Sırbistan'a 2024’ün ocak-ekim döneminde en fazla ihracat 206.6 milyon dolarla çelik sektöründen gerçekleştirildi. Ayrıca, otomotiv endüstrisi 90.4 milyon dolarlık değer artışı ile dikkat çekti.

Türkiye, Türkmen Gazının Avrupa’ya Taşınmasında Önemli Bir Rol Oynayacak

Oxford Enerji Çalışmaları Enstitüsü Kıdemli Misafir Araştırma Görevlisi Julian Bowden, Türkmenistan'dan gelecek gazın Avrupa'ya taşınmasında Türkiye'nin kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Uluslararası Ticarette Trump Etkisi

Analistler, ABD'deki başkan seçimi sonrasındaki tarifelerin uluslararası ticareti olumsuz etkileyebileceği hususunda uyarıda bulundu.

Maccabi Tel Aviv Olayları ve Sorumluluk

Yahudi kuruluşu Erev Rav'ın Yönetim Kurulu Üyesi Anna Joseph, Maccabi Tel Aviv maçındaki olayların sorumlusunun İsrailli taraftarlar olduğunu belirtti.

Akciğer Nakli ile Yeni Bir Hayat

22 yaşındaki Hasan Koç, 4 yıllık bekleyişin ardından sağlığına kavuştu. Koç, “Zorlu bir süreçti ama şu an yeniden doğmuş gibiyim” dedi.

Kapadokya’nın Balon Pilotları ve Uçuş Güvenliği

Kapadokya’da sıcak hava balonlarıyla yapılan uçuşlar, gökyüzünde adeta bir orkestra uyumu içinde gerçekleştiriliyor. Pilot Tankut Demir, güvenliğine odaklandıklarını vurguladı.

Yapay Zeka ve Dronlarla Ağaçlandırma Çalışmaları

Yapay zeka destekli dronlarla gerçekleştirilen tohumlama çalışmaları, 3 bin saatten fazla uçuş yaparak 21 milyon tohum atışını gerçekleştirdi.

Ağaç Türlerinin Karbon Tutma Kapasitesi

Prof. Dr. Doğanay Tolunay, ağaçların karbon tutma kapasitesinin yaş ve tür ile doğru orantılı olduğunu belirtti.

Atletizmde Başarı için Geçmişten Ders Almak Gerek

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, geçmişten ders alarak geleceğe yönelmek gerektiğini ifade etti.

Trabzonspor, Hedeflerine Ulaşmakta Zorlanıyor

Trabzonspor, 5. Güneş dönemi altında ligde 9 maçta 10 puan toplayarak beklentilerin altında kaldı.

Göztepe'nin Yenilmezlik Serisi Devam Ediyor

Göztepe, evinde 18 maçlık bir yenilmezlik serisi yakalayarak bu sezon başarılarına devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.