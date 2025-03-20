Türkiye-Çin Ortak Güvenlik İşbirliği Mekanizması 2. Toplantısı Ankara’da Gerçekleşti

Türkiye ve Çin, Ortak Güvenlik İşbirliği Mekanizması'nın 2. Toplantısını Ankara'da gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 11:03
Türkiye-Çin Ortak Güvenlik İşbirliği Mekanizması 2. Toplantısı Ankara’da Gerçekleşti

Türkiye-Çin Ortak Güvenlik İşbirliği Mekanizması Toplantısı

Türkiye ile Çin arasında Ortak Güvenlik İşbirliği Mekanizması'nın 2. Toplantısı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Çın Şiaodong başkanlığında Ankara'da yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bu önemli toplantının başkent Ankara’da gerçekleştiği bildirildi.

Toplantıda, Türkiye ve Çin'in terörizmle mücadele politikaları ile birlikte bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları detaylı bir şekilde ele alındı.

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Türkiye-Çin Ortak Güvenlik İşbirliği Mekanizması 2. Toplantısı Ankara’da Gerçekleşti

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