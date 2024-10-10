Türkiye, COP 29 İçin Azerbaycan'a Destekte Bulunacak

Türkiye, COP 29 Sürecinde Azerbaycan'ı Destekleyecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Azerbaycan'ın 11-22 Kasım tarihleri arasında 29. Taraflar Konferansı'na (COP 29) ev sahipliği yapacağını duyurdu ve bu süreçte Türkiye'nin her türlü yardımı sağlayacağını ifade etti.

Kurum'un Açıklamaları

Kurum, "Dost ve kardeş ülkemiz Azerbaycan'da olmaktan mutluyuz. COP 29'un, tüm dünyayı etkileyen önemli kararların alınacağı bir platform olmasını arzuluyoruz," dedi. Ayrıca, Bakan Kurum, gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliği ile mücadelelerinde finansmana erişim konusunun önemine değinerek, bu süreçte somut adımlar atılmasını istedi.

İklim Hedefleri ve Yenilenebilir Enerji

Bakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2053 Net Sıfır Emisyon hedefinin dünya ile paylaşıldığını belirterek, Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarında önemli adımlar attığını kaydetti. "Yenilenebilir enerji kaynaklarımızla enerji ihtiyacımızı karşılamaya devam ederek, bu yıl İklim Kanunu'nun TBMM'den geçmesini sağlayacağız. Gelecek nesillere tertemiz bir dünya bırakma hedefindeyiz," şeklinde konuştu.

Çocukların Geleceği İçin Mücadele

Kurum, tüm bu çabaların çocukların geleceği için yapıldığını vurgulayarak, dünya genelinde yaşanan savaş ve katliamlar karşısında da sessiz kalmadıklarını belirtti. "Filistin ve Lübnan'daki dramı göz önünde bulundurarak, COP 29 sürecinde bu konularla ilgili düşüncelerimizi paylaşacağız," diyerek, uluslararası dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Pre-COP 29: Azmi artırmak, eylemi etkinleştirmek" başlıklı etkinliğe katılmak için geldiği Azerbaycan'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Pre-COP 29: Azmi artırmak, eylemi etkinleştirmek" başlıklı etkinliğe katılmak için geldiği Azerbaycan'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.