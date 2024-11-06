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Türkiye, COP29'a Üst Düzey Katılım Sağlayacak

Türkiye, Azerbaycan'da gerçekleşecek COP29'a çeşitli sektörlerden üst düzey katılımlarla destek verecek.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 11:13
Türkiye, COP29'a Üst Düzey Katılım Sağlayacak

Türkiye'nin COP29 Katılımı

Türkiye, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 11-22 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na (COP29) katılacak. Bu üst düzey katılım, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, hükümet üyeleri, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile uzman ve akademisyenlerden oluşan bir heyetle gerçekleştirilecek.

Devlet Başkanları Zirvesi

COP29'un ilk iki günü, yaklaşık 100 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katılması beklenen Devlet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da burada yer alacak.

Sıfır Atık Projesi

COP29'daki bir diğer önemli etkinlik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın girişimleriyle başlatılan Sıfır Atık Projesi'nin tanıtımı olacak. Bu projeye ilişkin bilgiler, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'nın başkanlığında açılacak "Dayanışma Merkezi"nde paylaşılacak.

Birçok Kurum ve Kuruluş Katılacak

Türkiye'nin COP29'a katılımı, çok sayıda kurum ve kuruluşun etkinliklerle desteklenmesiyle güçlendirilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın İklim Değişikliği Başkanlığı tarafından kurulacak Türkiye Pavilyonuna, birçok bakanlık ve kuruluş da katılacak.

Türkiye'nin Tecrübesi ve Hedefleri

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycan'ın COP29 için yoğun bir hazırlık içinde olduğunu belirtti. Bağcı, Türkiye'nin çevre politikaları açısından birçok ülkeye göre daha ileride olduğunu ifade ederek, "Ülkemizdeki elektriğin yüzde 55'ten fazlası yeşil enerji ile üretiliyor. Bu alandaki tecrübelerimizi COP29'da paylaşmayı umuyoruz," dedi.

Bağcı, Türkiye'nin sadece devlet ve bürokrasiyle sınırlı kalmayıp, belediyeler ve STK'lardan temsilcilerle de konuyu destekleyeceğini ve güçlü bir katılım olacağını vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin COP31'e aday olduğunu da hatırlattı ve COP29'un Azerbaycan için büyük bir fırsat olacağını dile getirdi.

Türkiye, Azerbaycan'ın ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve...

Türkiye, Azerbaycan'ın ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na (COP29) başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, hükümet üyeleri, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile uzman ve akademisyenlerin yer aldığı heyetle üst düzey sağlayacak. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye, Azerbaycan'ın ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve...

Türkiye, Azerbaycan'ın ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na (COP29) başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, hükümet üyeleri, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile uzman ve akademisyenlerin yer aldığı heyetle üst düzey sağlayacak. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, konuya ilişkin açıklama yaptı.

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