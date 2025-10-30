Türkiye Cumhuriyeti 102. Yaşı Moskova'da Resepsiyonla Kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti 102. yılı Moskova'da resepsiyonla kutlandı

Resepsiyon ve katılımcılar

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla Rusya'nın başkenti Moskova'da resepsiyon düzenlendi. Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinin Moskova'daki bir otelde verdiği resepsiyona, Büyükelçi Tanju Bilgiç ve eşi Betül Aksoy Bilgiç'in yanı sıra Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, yabancı misyon ve çeşitli kurumların temsilcileri ile davetli Türk ve Rus vatandaşları katıldı.

Etkinlikte ayrıca AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen, AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar, Rusya Federasyon Konseyi Senatörü Andrey Klimov, Rusya Devlet Duması Milletvekili Biysultan Hamzayev ile Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Ravil Gaynutdin de yer aldı.

İstiklal Marşı ve Rus milli marşının okunmasıyla başlayan etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Büyükelçi Bilgiç'in konuşması

Programa ev sahibi olarak konuşan Büyükelçi Tanju Bilgiç, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102 yıl önce Kurtuluş Savaşı'nın ardından büyük fedakarlıklarla kurulduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: "Türkiye Cumhuriyeti bu fedakarlığın, cesaretin, vatanperverliğin ve kahramanlığın eseridir. Cumhuriyetimizin ilanıyla, tarih boyunca her zaman özgür yaşamış olan Türk milletinin, bundan sonra da özgür yaşayacağı tüm dünyaya duyurulmuştur."

Bilgiç, konuşmasında Rusya'nın Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye'ye destek çıktığını anımsatarak, iki ülke ilişkilerine dair şu değerlendirmeyi paylaştı: "Türkiye ile Rusya, ikili ve çok taraflı platformlarda birçok konuda işbirliği yapmakta ve önemli projeler yürütmektedir."

İki ülke arasındaki ilişkilerin kuvvetli olmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki dostluğun önemine dikkat çekerek, "İki ülke liderlerinin güçlü iradesi sayesinde ortaya konan ülkelerimiz arasındaki karşılıklı saygı ve işbirliği anlayışı ilişkilerimizin temel taşını oluşturmakta. Bu, her alanda yoğun ve samimi bir diyaloğa olanak sağlamakta ve işbirliğimizi mümkün kılıyor." ifadelerini kullandı.

Ekonomik ve altyapısal işbirliği

Bilgiç, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yıllık 52 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirterek, bu rakamın artırılması için Rus tarafıyla yoğun çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Moskova'nın merkezindeki "Moskova City" adlı merkezdeki gökdelenlerin Türk şirketleri tarafından inşa edildiğine dikkat çeken Bilgiç, "Bugüne kadar Türk şirketleri, Rusya'da toplam 103 milyar dolarlık müteahhitlik projesi gerçekleştirdi. Resmi istatistiklere göre, her iki ülkenin karşılıklı olarak toplam 11 milyar dolar tutarında doğrudan yatırımı bulunmakta. Ancak, fiili rakamın bundan çok daha yüksek olduğunu biliyoruz." dedi.

Bilgiç ayrıca Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS)'nin Rusya'nın Türkiye'deki en önemli ve büyük projelerden biri olduğunu belirterek, santralin 2026 yılında elektrik üretimine başlanacağını kaydetti.

Kültürel ve beşeri ilişkiler

Rusya ile kültür alanında ilişkilerin güçlendiğini söyleyen Bilgiç, Türk-Rus karma evliliklerinin sayısının son yıllarda arttığını ve bunun iki ülke arasındaki kültürel köprüleri güçlendirdiğini vurguladı.

Bilgiç, yaklaşık 80 bin Rus vatandaşının Türkiye'de yaşadığını ve Rusya'da yaşayan Türk vatandaşlarının sayısının da bu rakama yakın olduğunu aktararak, "Coğrafi ve kültürel yakınlık, iki ülke halkları arasındaki etkileşimi her daim canlı tutmakta." dedi.

Medya ve eğitim alanında da işbirliğine değinen Bilgiç, 142 Türk dizisinin Rusya'daki dijital yayın platformlarında yer aldığını; yaklaşık 5 bin Rus öğrencinin Türkiye'deki üniversitelerde, Rusya'da ise yaklaşık 1 bin Türk öğrencinin eğitim gördüğünü belirtti.

Turizmde ise Bilgiç, "2024 yılında 6,7 milyon Rus turist ülkemizi ziyaret etmişti. Bu yıl, bu sayının 7 milyona yaklaşacağını tahmin etmekteyiz. Türk turistler de her geçen gün Rusya’yı daha fazla ziyaret etmekte." ifadelerini kullandı.

Rus yetkililerin değerlendirmesi

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko da Türkiye'nin uluslararası alanda kendi halkının çıkarlarını savunduğunu belirterek, "Türkiye, bölgesel ve küresel krizlerin çözümünde arabuluculuk girişimlerinde bulunuyor, dünyada istikrarsız noktaların ortadan kaldırılmasına etkili şekilde katkıda bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gruşko, iki ülke ilişkilerinin tüm yönlerde geliştiğini vurgulayarak, "Dış güçlerin gayrimeşru engeller koyma girişimlerine rağmen, birikmiş güç rezervimize ve karşılıklı saygıya dayanarak, stratejik ortaklığımızı birçok alanda daha da güçlendirebileceğimizden eminim." dedi. Ayrıca, Erdoğan ile Putin arasındaki etkileşimin ilişkilere ivme kazandırdığına işaret ederek, "İki lider arasında sağlam ve güvenilir diyalog var. Onlar, tüm ilgili konularla ilgili etkileşimi sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Gruşko, Rusya ve Türkiye'nin egemen siyaset izlediğini belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin özellikle çalkantılı dönemde büyük öneme sahip olduğunun altını çizdi.

Etkinlik programı

Etkinlikte Türk ve Rus müziklerinden eserler icra edilirken, misafirlere Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

