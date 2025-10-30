Türkiye Cumhuriyeti 102. Yılı: Sırbistan, Hırvatistan ve Karadağ'da Kutlamalar

Sırbistan, Hırvatistan ve Karadağ'da resepsiyonlarla Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı.

Yayın Tarihi: 30.10.2025 01:16
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 01:24
Türkiye Cumhuriyeti 102. Yılı: Sırbistan, Hırvatistan ve Karadağ'da Kutlamalar

Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yılı Sırbistan, Hırvatistan ve Karadağ'da kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Sırbistan, Hırvatistan ve Karadağ'da düzenlenen resepsiyonlarla coşkuyla kutlandı.

Sırbistan - Belgrad

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliğince düzenlenen resepsiyona, Sırbistan Başbakanı Duro Macut ile birlikte yerel yetkililer, diğer ülkelerin diplomatik temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı, resepsiyonda yaptığı konuşmada Cumhuriyet'in anlam ve değerine vurgu yaparak Türkiye’nin son yıllardaki başarılarını paylaştı.

Hırvatistan - Zagreb

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyona çok sayıda davetli katıldı.

Zagreb Büyükelçisi Nurdan Erpulat Altuntaş, konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yılını kutlamanın onurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Altuntaş, Türkiye'nin hedefleri doğrultusunda ilerlediğini vurgulayarak: "Daha barışçıl, daha adil ve daha müreffeh bir dünya için birlikte çalışmaya devam edelim." dedi.

Karadağ - Podgoritsa

Karadağ'da düzenlenen resepsiyona, Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Barış Kalkavan'ın ev sahipliğinde üst düzey yetkililer, büyükelçiler ve davetlilerin de aralarında olduğu yaklaşık 900 kişi katıldı.

İstiklal Mücadelesi'nin büyük kumandanı Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir de programa katılarak davetlilere hitap etti.

Podgoritsa'da bulunan Milenyum Köprüsü, akşam saatlerinde Türk bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı.

Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic, bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümünü kutladı. İbrahimovic, Karadağ ile Türkiye arasında uzun süreli ve dostane ilişkiler bulunduğunu kaydederek, "Her türlü yabancı düşmanlığını, nefret söylemini ve münferit olayların herhangi bir topluluğu hedef almak amacıyla kötüye kullanılmasına yönelik girişimleri şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Sırbistan'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı...

Sırbistan'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı'nın (sağda) ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Sırbistan Başbakanı Duro Macut da (solda) katıldı.

Sırbistan'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı...

İLGİLİ HABERLER

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Atina'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. Yılı Resepsiyonu
2
Londra'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. Yılı Resepsiyonları: Typhoon Anlaşması ve 40 Milyar Dolar Hedefi
3
Siirt Baykan'da 8 Metrelik Su Kuyusuna Düşen İnek Kurtarıldı
4
Aydos Dergisi Mavera'da — Dost Bir Dergi: Aydos Etkinliği
5
Bahçeli'den Erdoğan'a: Cumhuriyetin 102. Yılına Özel Anlamlı Tablo
6
Narin Güran'ın Öldürülmesinin 1. Yılı: Diyarbakır'da Adalet Arayışı Sürüyor
7
AK Parti Kadın Kolları Liderlik Akademisi Kampı Tamamlandı

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

İstanbul'u Sallayan Deprem: Merkez Üssü Balıkesir Sındırgı, Büyüklük 6.1

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar