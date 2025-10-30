Türkiye Cumhuriyeti 102. Yılı: Sırbistan, Hırvatistan ve Karadağ'da Kutlamalar

Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yılı Sırbistan, Hırvatistan ve Karadağ'da kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Sırbistan, Hırvatistan ve Karadağ'da düzenlenen resepsiyonlarla coşkuyla kutlandı.

Sırbistan - Belgrad

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliğince düzenlenen resepsiyona, Sırbistan Başbakanı Duro Macut ile birlikte yerel yetkililer, diğer ülkelerin diplomatik temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı, resepsiyonda yaptığı konuşmada Cumhuriyet'in anlam ve değerine vurgu yaparak Türkiye’nin son yıllardaki başarılarını paylaştı.

Hırvatistan - Zagreb

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyona çok sayıda davetli katıldı.

Zagreb Büyükelçisi Nurdan Erpulat Altuntaş, konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yılını kutlamanın onurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Altuntaş, Türkiye'nin hedefleri doğrultusunda ilerlediğini vurgulayarak: "Daha barışçıl, daha adil ve daha müreffeh bir dünya için birlikte çalışmaya devam edelim." dedi.

Karadağ - Podgoritsa

Karadağ'da düzenlenen resepsiyona, Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Barış Kalkavan'ın ev sahipliğinde üst düzey yetkililer, büyükelçiler ve davetlilerin de aralarında olduğu yaklaşık 900 kişi katıldı.

İstiklal Mücadelesi'nin büyük kumandanı Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir de programa katılarak davetlilere hitap etti.

Podgoritsa'da bulunan Milenyum Köprüsü, akşam saatlerinde Türk bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı.

Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic, bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümünü kutladı. İbrahimovic, Karadağ ile Türkiye arasında uzun süreli ve dostane ilişkiler bulunduğunu kaydederek, "Her türlü yabancı düşmanlığını, nefret söylemini ve münferit olayların herhangi bir topluluğu hedef almak amacıyla kötüye kullanılmasına yönelik girişimleri şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

