Türkiye Cumhuriyeti 27. Merkez Bankası Başkanı: Fatih KARAHAN

Fatih Karahan Merkez Bankası Başkanlığına Atandı

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, 02 Şubat 2024 tarihinde yaptığı açıklama ile görevinden ayrıldığını duyurdu. Erkan'ın istifası sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Erkan'a teşekkür ederek yeni Merkez Bankası Başkanı'nın aynı gece belirleneceğini söyledi. Bu karar, 32449 sayılı Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edildi.

Fatih Karahan Kimdir?

Fatih Karahan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 27. Merkez Bankası Başkanıdır. 1982 yılında Eskişehir'de doğan Karahan, Boğaziçi Üniversitesi'nde Matematik ve Endüstri Mühendisliği bölümlerini bitirdi. Pennsylvania Üniversitesi'nde Ekonomi alanında yüksek lisans ve doktora yaptı.

Karahan, 2012 yılında New York Merkez Bankası'nda ekonomist olarak işe başladı. 2022 yılına kadar bu kurumda İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmaları Başkanı ve para politikası danışmanı olarak çalıştı.

Karahan, ayrıca Columbia Üniversitesi ve New York Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak da görev yaptı. Karahan, 2022 yılında Amazon'a kıdemli ekonomist olarak geçti. Kasım 2022'de Amazon'un Başekonomisti oldu.

Karahan, 28 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na getirildi. Karahan, bu görevde ülke ekonomisine ve fiyat istikrarına hizmet etmektedir.