Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı Azerbaycan'da Kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılına Özel Resepsiyon

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılı dolayısıyla özel bir resepsiyon gerçekleştirildi. Organizasyona, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, siyasetçiler ve askeri yetkililer katıldı.

Gafarova'dan Kutlama Mesajı

Etkinlik, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın ev sahipliğinde, Haydar Aliyev Merkezi'nde düzenlendi. İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı da izleyicilere sunuldu. Gafarova, burada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in selamlarını ileterek Türkiye'nin 101. yılını kutladı.

Türkiye'nin Güçlü İleri Adımları

Gafarova, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanını ve Türk halkının bağımsızlık mücadelesindeki kararlılığını vurguladı. Son 20 yılda Türkiye’nin siyasi, ekonomik ve askeri alanlarda büyük başarılar elde ettiğini belirterek, "Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde önemli ilerlemeler kaydetmiştir," ifadelerini kullandı.

İki Ülke Arasındaki Kardeşlik

Gafarova, Türkiye'nin 2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan’a verdiği destekle iki ülke arasındaki dayanışmanın ne kadar kuvvetli olduğunu ifade etti. "Azerbaycan ve Türkiye'nin kardeşlik ilişkileri tarihi bir dönem yaşıyor. Bu bağlar, ortak refah ve ilerlemeye katkıda bulunuyor," dedi.

Bağcı'dan Vurgu: Türkiye Her Zaman Destekleyecek

Resepsiyonda konuşan Bakü Büyükelçisi Bağcı, Türkiye'nin geçmişten günümüze tüm kahramanlarını rahmetle andığını belirtti. Bağcı, Cumhuriyet'in kazandırdığı değerleri daha ileri taşımak için çalışmalara devam ettiklerini vurgulayarak, Türkiye'nin küresel ekonomik hedefleri doğrultusunda ticari ilişkileri geliştireceğini ifade etti.

Küresel Adaletsizliklere Karşı Durma Çağrısı

Bağcı, küresel yönetişim sisteminin olağanüstü sorunlara karşı tepkisiz kaldığını ve Türkiye'nin vicdanı olmaya devam edeceğini kaydetti. Türkiye’nin Azerbaycan ile ilişkilerini güçlendirerek, Karabağ’ın yeniden imar sürecinde büyük rol oynayacağını da sözlerine ekledi.

Türk Mutfağı İkramları

Resepsiyon boyunca konuklara Türk mutfak kültüründen lezzetler sunuldu, dostluk ve kardeşliğin pekiştirilmesi hedeflendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın (sağda) ev sahipliğinde Haydar Aliyev Merkezi'nde gerçekleştirilen resepsiyona, siyasetçiler, askeri yetkililer ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın (sağda) ev sahipliğinde Haydar Aliyev Merkezi'nde gerçekleştirilen resepsiyona, siyasetçiler, askeri yetkililer ve çok sayıda davetli katıldı.