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Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı Coşkuyla Kutlanıyor

Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü, Türkiye genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları ve etkinlikleri dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 09:00
Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı Coşkuyla Kutlanıyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Kuruluş Yıldönümü Kutlamaları

29 Ekim 2024: Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşunun 101. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyor. Ülke genelinde düzenlenen çeşitli etkinlikler ve törenlerle Cumhuriyet Bayramı'nın anlamı vurgulanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Etkinlikleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle bir video mesajı yayımlayacak. Aynı zamanda, Anıtkabir'e bir ziyaret gerçekleştirecek ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrik kabul törenine katılacak. Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Merkez Yerleşkesi'nde düzenlenecek T625 Gökbey Helikopteri Teslimat Töreni ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki özel programa da katılacak.

Diğer Önemli Katılımlar

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anıtkabir'deki resmi törene ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kutlama programına katılacak. Ayrıca, TUSAŞ'ta yapılacak helikopter teslim törenine de iştirak edecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Anıtkabir'deki törene katılacak ve 1. Meclis önünde halka hitap edecek.

Dünya Gündemi ve Spor Etkinlikleri

Öte yandan, Gazze ve Lübnan aleyhine süregelen saldırılar takip ediliyor. Bu arada, İstanbul Boğazındaki Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları Cumhuriyet Kupası, saat 11.45'te gerçekleştirilecek. Ayrıca, Ziraat Türkiye Kupası kapsamında 3. eleme turları ve A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası play-off maçı da gün içerisinde yer alacak.

Önemli Basketbol Maçları

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, Barcelona ile mücadele ederken, Fenerbahçe Beko ise Maccabi Playtika ile karşılaşacak. Ayrıca, BKT Avrupa Kupası ve FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde de önemli karşılaşmalar yapılacak.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümüne özel bu etkinlikler, ulusal bir heyecan ve birlik duygusunu pekiştiriyor.

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