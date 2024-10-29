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Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı Özbekistan'da Kutlandı

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümü için resepsiyon düzenlendi.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 20:01
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 20:20
Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı Özbekistan'da Kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı Taşkent'te Kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılı, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen özel bir resepsiyonla kutlandı.

Resepsiyona Katılan Önemli İsimler

TÜrkye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar'ın ev sahipliğinde, Taşkent'teki bir otelde gerçekleşen etkinliğe, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov gibi önemli isimler ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinliğin Detayları

Etkinlik, İstiklal Marşı ve Özbek milli marşının okunmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katılımcılara video mesaj ile hitap etti.

Büyükelçi Bekar'ın Açıklamaları

Büyükelçi Bekar, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü dost ve kardeş Özbekistan'da kutluyor olmanın kendileri için büyük bir onur ve ayrıcalık olduğunu ifade etti. Ayrıca, Özbekistan’ın tarihi, ekonomik, kültürel ve siyasi potansiyelini kullanmak adına büyük çaba sarf ettiğini belirtti.

Özbekistan'ın Rolü ve İlişkilerin Gelişimi

Bekar, Özbekistan’ın küresel istikrar kaynağı olduğunu vurguladı ve iki ülke arasındaki ilişkilerin "Kapsamlı Stratejik Ortaklık" çerçevesinde her alanda gelişmeye devam ettiğini kaydetti. Ekonomi, enerji, eğitim, kültür, ulaştırma ve savunma sanayi gibi birçok alanda işbirliklerinin hız kazandığını belirtti.

Karşılıklı Ziyaretler ve Gelecek Planları

İki ülke Cumhurbaşkanlarının ikili ve çok taraflı platformlarda sürekli bir araya geldiğini aktaran Bekar, Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı’nın Aralık 2023’te, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı’nın ise Haziran 2024'te gerçekleşeceğini belirtti. Bu süreçte, her seviyede düzenlenen karşılıklı ziyaretler ile ikili ilişkilerin güçlendiği ifade edildi. Dostluk ve Kardeşlik Vurgusu

Büyükelçi Bekar, Türkiye ve Özbekistan arasındaki dostluğun yalnızca iki ülkenin değil, komşularının da refahı ve barışına katkı sunduğunu ifade etti.

Taşkent Türk İlköğretim Okulu'nda Tören Düzenlendi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Taşkent Türk İlköğretim Okulu'nda da bir tören gerçekleştirildi. Büyükelçi Bekar ve Büyükelçilik mensuplarının katıldığı törende, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Öğrencilere günün anlamı ve önemi anlatan Bekar, katılımcıların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Törende, öğrencilerin şiirler okuduğu ve halk oyunları ile dans gösterileri sergilediği de bildirildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılı, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılı, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar'ın (solda) ev sahipliğinde Taşkent'teki bir otelde düzenlenen resepsiyona, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, Özbek yetkililer ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılı, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılı, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar'ın (solda) ev sahipliğinde Taşkent'teki bir otelde düzenlenen resepsiyona, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, Özbek yetkililer ve çok sayıda davetli katıldı.

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