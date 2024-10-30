Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı Tunus'ta Coşkuyla Kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı Resepsiyonu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü, Tunus'ta özel bir etkinlikle kutlandı. Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği tarafından organize edilen resepsiyona, ülkemizin Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Tunus'un Çevre Bakanı Habib Abid, Devlet Bakanı Muhammed bin Ayadi ve diğer birçok önemli davetli katıldı.

Etkinlik Detayları

Etkinlik, iki ülke milli marşlarının okunmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajının yer aldığı video da katılımcılarla paylaşıldı.

Büyükelçi Demircan'ın Açılış Konuşması

Büyükelçi Demircan, yaptığı açılış konuşmasında Türkiye'nin genç nüfusu, dinamik ekonomisi ve uluslararası alandaki etkisi ile ön plana çıktığını belirtti. "Büyük bedeller ödeyerek kurduğumuz Cumhuriyetimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diyerek, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki konumunu güçlendirmeye devam edeceğinin altını çizdi.

Tunus ile Tarihi Bağlar

Demircan, Tunus ile Türkiye arasındaki muazzam tarihi bağlara dikkat çekti. "Tunus’la kadim dostluğumuz, Akdeniz’deki ortak mirasımızdan kaynaklanmaktadır. 'Ya bir yol bulacağız ya da bir yol açacağız,' diyen Hannibal, Tunus'un mücadeleci ruhunu temsil ediyor. Bilgiyle hareket eden toplumların güçleneceği gerçeği de Tunuslu Hayrettin Paşa gibi figürlerin mirasıdır" ifadelerini kullandı.

Etkinlikten Sonra

Geniş bir katılımla gerçekleşen resepsiyon, Türk mutfağından çeşitli lezzetlerin ikramıyla sona erdi. Bu etkinlik, Türkiye ile Tunus arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesine zemin hazırladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Tunus'ta resepsiyon düzenlendi. Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliğinin verdiği resepsiyona Büyükelçi Ahmet Misbah Demircan, konuşma yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Tunus'ta resepsiyon düzenlendi. Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliğinin verdiği resepsiyona Büyükelçi Ahmet Misbah Demircan, konuşma yaptı.