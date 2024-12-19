Türkiye, D-8 Ticaretini Yeni Nesil Anlaşmalarla Geliştiriyor

Türkiye, D-8 Ülkeleriyle Ticaretini Artırmayı Hedefliyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, D-8 Tercihli Ticaret Anlaşması'nın ürün kapsamı ve disiplinlerinin genişletilerek yeni nesil bir ticaret anlaşmasına dönüştürülmesini önemli bulduğunu ve bu konuda çalışmalar başlattıklarını duyurdu. 2023 verilerine göre, D-8 ülkelerine yapılan ihracatın 9,1 milyar dolar, ithalatın ise 13,1 milyar dolar olduğu belirtilmiştir. Türkiye'nin son beş yıldaki ticaret hacminin %22,6 oranında arttığı ifade edildi.

Bölgesel Kalkınmada Rekabetçi İller Ön Planda

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan 2024-2028 bölgesel stratejisi çerçevesinde, 15 il rekabetçi, 13 il potansiyel rekabetçi olarak belirlenmiştir. Rekabetçi iller arasında Tekirdağ, Balıkesir, Manisa, Aydın ve Muğla gibi şehirler öne çıkarken, planlanan projelerin AR-GE ve yenilik kapasitesini artıracağı vurgulandı.

İzmir'de Üzücü Olay: Haşere İlaçlamasında Kullanılan İlaç Bebek Ölümüne Neden Oldu

Konak ilçesindeki haşere ilaçlaması sonrası bir bebeğin ölümü üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile AFAD raporları hazırlandı. İlaçlamada yüksek kapasiteli tarım depolarında kullanılan ilaçların yer aldığı belirtildi.

İstanbul'da Günde Yarım Milyon Muayene

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, İstanbul'da günde ortalama 500 bin kişinin muayene olduğunu açıkladı. En fazla randevu sıkıntısı yaşanan branşlar arasında göz ve cildiye yer alıyor.

BM'den Suriye'ye Yeniden İnşaat Çağrısı

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, Suriye'nin yeniden inşa sürecinin desteklenmesinin tam zamanı olduğunu belirtti. Mültecilerin geri dönüşünün gönüllülük esasına dayanması gerektiğini vurguladı.

Türkiye Enerji Piyasasında Yeni Projelerle Öngörülebilirlik Sağlayacak

Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek, yenilenebilir enerji ve enerji depolama alanlarında atılacak adımların Türkiye’nin enerji piyasasını daha öngörülebilir hale getireceğini belirtti.

Karadeniz'deki Kalkan Kotası 2,6 Katına Çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı genel müdürü, Türkiye'nin kalkan kotasının 529 ton olarak belirlenmesiyle birlikte önemli bir kazanım elde edildiğini açıkladı.

AB'de Dijital Kimlikle Çocuklar Koruma Altında

AB Komisyonu Sözcüsü Patricia Poropat, dijital kimliklerin 13 yaş sınırını koruma işlevi göreceğini belirtti. Böylece kullanıcılar çevrimiçi hizmetlere erişimlerinde kimliklerini kolayca kanıtlayabilecekler.

Avrupa Yatırım Bankası Türkiye'deki Faaliyetlerini Yeniden Başlatacak

Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'deki yeni projeleri arasında iklim eylemi ve yeşil dönüşüm gibi konular öne çıkacak.

İngiltere'de Filistin'in Tanınması Tartışması

Bir İngiliz milletvekili, ülkesinin Filistin'i tanımasının bir ahlaki ve yasal zorunluluk olduğunu vurgulayarak bu konunun parlamento gündemine geleceğini açıkladı.

Garanti BBVA Genel Müdürü Faiz İndirimlerini Değerlendirdi

Garanti BBVA Genel Müdürü Akten, yıl sonunda ölçülü bir faiz indirimi beklediklerini belirterek, ilerleyen dönemlerde kademeli indirimlerin başlayacağını duyurdu.

Suriyeli Şampiyon Yüzücü Türkiye'ye Minnettar

Muhammed Naim Mısıroğlu, Oceanman Açık Su Yüzme Dünya Şampiyonası'nda Türk bayrağı ile birinciliği elde ettiğini ve Türkiye'ye minnet duyduğunu açıkladı.

Dünya Şampiyonu Buse Tosun Çavuşoğlu, Zirvede Kalmak İstiyor

Buse Tosun Çavuşoğlu, aldığı unvanla gurur duyduğunu ve hedefinin zirvede kalmak olduğunu belirtti.

Taha Akgül, Güreş Federasyonunu Yeniliklerle Yönetmeyi Planlıyor

Taha Akgül, federasyon başkanlığı döneminde olimpiyat başarılarına odaklanacaklarını belirtti.