Türkiye'de 1,6 Milyondan Fazla Kişi 2026 Hac Kaydını Yeniledi

Diyanet: 1.613.000 kişi 2026 hac kaydını yeniledi; 184.255 ilk kez başvurdu. Kayıtlar 30 Eylül'de sona erdi, hac kotası 9 Kasım'da netleşecek.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 11:04
Türkiye'de 1,6 Milyondan Fazla Kişi 2026 Hac Kaydını Yeniledi

Türkiye'de 1,6 Milyondan Fazla Kişi 2026 Hac Kaydını Yeniledi

Diyanet: Kayıt süreci uzatıldı, kura takvimi ve kota açıklanıyor

FIRAT TAŞDEMİR - Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, 2026 haccı için kayıt yenileme ve ön kayıt sürecinin tamamlandığını açıkladı. Bircan, başvuruların 30 Eylül itibarıyla sona erdiğini bildirdi.

Bircan, Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulunun kararına göre bu yıl hac başvurularının 11 Ağustos'ta başladığını, ilki 5 Eylül'de sona ermesi planlanan sürecin vatandaş talepleri üzerine iki kez uzatıldığını söyledi.

İlk defa hacca başvuranların sayısının 184.255, daha önce kaydı olup kaydını yenileyenlerin sayısının ise 1.613.000 civarında olduğunu belirten Bircan, toplamda yaklaşık 1.800.000 kişinin kayıt işlemlerini tamamladığını kaydetti.

Remzi Bircan, kayıtlarını güncellemeyen vatandaşların maalesef 2026 hac kurasına katılamayacaklarını, bu kişilerin bir sonraki yıl yani 2027 kurasına girebilmek için kayıtlarını güncellemeleri gerektiğini vurguladı.

Kura takvimi hakkında bilgi veren Bircan, 2026 hac kurasının ekim sonunda yapılmasının planlandığını ve Türkiye'ye verilecek hac kotasının Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un 9 Kasım'da Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde imzalayacağı protokol ile netleşeceğini söyledi.

Hac organizasyonuna ilişkin hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını aktaran Bircan, "İnşallah hacı adaylarımızı gönül huzuruyla, önceki yıllardan daha üst bir hizmetle ömrün ibadetini yapmalarını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

Vakıfbank'tan Rekor Promosyon: 369 Personele 89.000 TL

Devlet Destekli Kiralık Konut İstanbul'da Başlıyor — 500 Bin Sosyal Konut

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İddia: ABD, Ukrayna'ya Tomahawk ve İstihbarat Desteği Sağlayacak
2
Bu Hafta Dünyada Kültür-Sanat Etkinlikleri: Fuarlar, Festivaller, Konserler
3
Rutte: Müzakereler Öncesi Ukrayna'ya Güvenlik Garantisi Şart
4
Kaya Kırklareli'de: Pınarhisar Türkiye'nin Gelecek Vizyonunu Şekillendirdi
5
AB Konseyi Başkanı Costa: Gazze'deki insani trajediden büyük endişe
6
Türkiye'nin Milli Uçak Gemisi Akdeniz'in En Büyük Savaş Gemisi Olacak
7
San Antonio'da Sel: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Devlet Destekli Kiralık Konut İstanbul'da Başlıyor — 500 Bin Sosyal Konut

Gelir Şartı Esnetildi — Binlerce Gence 250.000 TL Faizsiz Evlilik Kredisi

Vakıfbank'tan Rekor Promosyon: 369 Personele 89.000 TL

Nefes Kredisi Başvuruları Başladı: 6 Ay Geri Ödemesiz, 1,5 Milyon TL KOBİ Desteği

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat