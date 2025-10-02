Türkiye'de 1,6 Milyondan Fazla Kişi 2026 Hac Kaydını Yeniledi

Diyanet: Kayıt süreci uzatıldı, kura takvimi ve kota açıklanıyor

FIRAT TAŞDEMİR - Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, 2026 haccı için kayıt yenileme ve ön kayıt sürecinin tamamlandığını açıkladı. Bircan, başvuruların 30 Eylül itibarıyla sona erdiğini bildirdi.

Bircan, Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulunun kararına göre bu yıl hac başvurularının 11 Ağustos'ta başladığını, ilki 5 Eylül'de sona ermesi planlanan sürecin vatandaş talepleri üzerine iki kez uzatıldığını söyledi.

İlk defa hacca başvuranların sayısının 184.255, daha önce kaydı olup kaydını yenileyenlerin sayısının ise 1.613.000 civarında olduğunu belirten Bircan, toplamda yaklaşık 1.800.000 kişinin kayıt işlemlerini tamamladığını kaydetti.

Remzi Bircan, kayıtlarını güncellemeyen vatandaşların maalesef 2026 hac kurasına katılamayacaklarını, bu kişilerin bir sonraki yıl yani 2027 kurasına girebilmek için kayıtlarını güncellemeleri gerektiğini vurguladı.

Kura takvimi hakkında bilgi veren Bircan, 2026 hac kurasının ekim sonunda yapılmasının planlandığını ve Türkiye'ye verilecek hac kotasının Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un 9 Kasım'da Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde imzalayacağı protokol ile netleşeceğini söyledi.

Hac organizasyonuna ilişkin hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını aktaran Bircan, "İnşallah hacı adaylarımızı gönül huzuruyla, önceki yıllardan daha üst bir hizmetle ömrün ibadetini yapmalarını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.