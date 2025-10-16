Türkiye'de 10 binden fazla Mısırlı öğrenci; hedef 20 bin

Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen öncülüğünde düzenlenen tanıtım etkinliğinde, Türkiye’de eğitim gören Mısırlı öğrenci sayısının artırılması hedefi vurgulandı. Etkinlik, Erasmus+ kapsamında Türkiye’deki üniversitelerde öğrenci değişimini teşvik amacıyla Kahire Büyükelçiliğinde gerçekleştirildi.

Tanıtım etkinliği ve kültürel program

Programa Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kahire Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği ve Kahire Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ile Mısır’dan yaklaşık 400 akademisyen, öğrenci ve basın mensubu katıldı. Etkinlikte fotoğraf ve ebru sergileri, Türk kahvesi tanıtımı, okçuluk gösterisi gibi kültürel faaliyetlerin yanı sıra Türk müziği örnekleri sunuldu. Mısırlı öğrenci Mahmut Eroğlu def dinletisiyle programda yer aldı.

Orta vadeli hedef: 20 bin Mısırlı öğrenci

Büyükelçi Şen, Türkiye’de devlet ve özel olmak üzere 200’ü aşkın üniversite bulunduğunu ve bu kurumların geniş kapasiteye sahip olduğunu belirtti. Şen, halihazırda Türkiye’de üniversitelerde 10 binin üzerinde Mısırlı öğrencinin eğitim gördüğünü, Türkiye’nin orta vadeli hedefinin bu sayıyı 20 bine çıkarmak olduğunu söyledi.

Destek, tanıtım ve karşılıklı fayda

Şen, Türkiye’deki üniversite rektörleri ve temsilcileriyle yapılan görüşmelerde Mısırlı öğrencilerin yetenek ve zekâlarının takdir edildiğine dikkat çekti. Büyükelçilik olarak daha fazla Mısırlı öğrencinin Türkiye’de eğitim alması için destek ve tanıtım beklediklerini ifade etti. Ayrıca Türkiye’de şu anda 300 binin üzerinde yabancı öğrenci eğitim görüyor; Şen, hayalinin bu rakamın 30 bininin Mısırlı öğrencilerden oluşması olduğunu aktardı.

Türkçe eğitimi ve akademik iş birliği

Şen, Mısırlı öğrencilerin Türkçe öğrenmeye büyük ilgi gösterdiğini ve Türkoloji programları bakımından Mısır’ın önde gelen ülkeler arasında olduğunu belirtti. Türkiye’nin Mısır’daki Türkçe öğrenim faaliyetlerini yaygınlaştırmak istediğini, önümüzdeki dönemde Mısır’daki Türkoloji bölümlerine Türk dili ve edebiyatı öğretim üyeleri ile Türkçe okutman göndermeyi planladığını söyledi.

Eğitim ve istihdam ilişkisi

Büyükelçi Şen, Türkiye’de eğitim almanın iş imkânları açısından avantaj sağlayacağını vurguladı. Mısır’da büyüyen Türk yatırımlarında, özellikle teknik alanlarda Türkiye’de eğitim görmüş öğrencilerin daha kolay iş bulabileceğini ifade etti.

Şarm el-Şeyh Zirvesi ve bölgesel mesaj

Şen, Mısır’da Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ev sahipliğinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın davetiyle düzenlenen "Barış İçin Şarm el-Şeyh Zirvesi"nin tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Zirvede imzalanan Barış Deklarasyonunun Filistin’de kanın durması, ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve insani yardımların yeniden sağlanması açısından önemli olduğunu belirtti. Ayrıca Şen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına atıfta bulunarak Türkiye’nin Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini ve yeniden ayağa kalkması için destek sağlayacaklarını iletti.

