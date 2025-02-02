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Türkiye'de 131 Sulak Alan Koruma Altında: Ekosistem ve Ekonomi İçin Hayati Öneme Sahip

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'deki sulak alanların korunmasının önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 13:41
Türkiye'de 131 Sulak Alan Koruma Altında: Ekosistem ve Ekonomi İçin Hayati Öneme Sahip

Türkiye'de 131 Sulak Alan Koruma Altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülkemizdeki sulak alanların korunmasına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Yumaklı, 2 Şubat 'Dünya Sulak Alanlar Günü' dolayısıyla yaptığı değerlendirmede, sulak alanların su arzı, tarımsal üretim ve turizm gibi kritik faaliyetler üzerindeki önemine vurgu yaptı.

Bakan Yumaklı, Türkiye'de toplam 131 sulak alanın koruma altına alındığını ve bu alanların toplam büyüklüğünün 1 milyon 186 bin 466 hektar olduğunu belirtti. Bu alanlar arasında 59'u 'ulusal önemi haiz', 58'i 'mahalli önemi haiz' olarak tanımlanmıştır.

Ekosistem ve Ekonomi Üzerindeki Rolü

Sulak alanlar, ekolojik dengeyi sağlamak ve biyolojik çeşitliliği korumak açısından hayati bir öneme sahiptir. Yumaklı, bu alanların, içme suyu sağlama, taşkın kontrolü, yer altı sularının beslenmesi, ve iklim değişikliği ile mücadele gibi çeşitli fonksiyonlar üstlendiğine dikkat çekti.

Koruma Çalışmaları ve Yasal Düzenlemeler

Bakanlık, Türkiye'nin Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi'ne (Ramsar Sözleşmesi) 1994'te katıldığını hatırlatarak, 30 yıllık süreçte toplamda 14 sulak alanın Ramsar alanı olarak kaydedildiğini ifade etti. 2002 yılında yapılan mevzuat revizyonuyla birlikte, sulak alanların doldurulması ve kurutulması yasağı getirilmiştir.

Ayrıca, Bakanlığın oluşturduğu Ulusal Sulak Alan Yönetim Bilgi Sistemi ile 1,6 milyon hektar büyüklüğünde 6 bin 766 sulak alanın kaydı yapılmıştır. Bu sistem, yalnızca envanter sağlamakla kalmayıp, sulak alanlara ilişkin izinlerin de yürütüldüğü bir platformdur.

Rehabilitasyon Çalışmaları ve Ekoturizm

Yumaklı, sulak alanların rehabilitasyonuna yönelik yapılan çalışmalara da dikkat çekti. Kayseri Sultansazlığı, Antalya Avlan Gölü ve Düzce Efteni Gölü'nde yürütülen rehabilitasyon projeleri ile bu alanların büyüklüğünün artırılması hedefleniyor.

Ekoturizmi desteklemek amacıyla ise 2002'den bu yana 55 sulak alanda ziyaretçi merkezleri oluşturulmuştur. Bu merkezler, halkın bu alanlardan faydalanmasını sağlayarak yerel ekonomiyi canlandırmaktadır.

Kamu Bilinci ve Gelecek Adımları

Dünya Sulak Alanlar Günü, sulak alanların korunmasına yönelik kamu bilincini artırmak amacıyla her yıl kutlanmaktadır. 2025 yılına yönelik temalar arasında 'Ortak Geleceğimiz İçin Sulak Alanları Korumak' ve 'Değer Ver, Koru, Teşvik Et' sloganlarına yer verilmiştir.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tüm vatandaşlara sulak alanların korunmasına yönelik duyarlılık göstermesi çağrısında bulundu. “Sadece sulak alanlarımızı değil, ormanlarımız ve akarsularımız gibi doğal değerlerimizi de korumaya devam edeceğiz” dedi.

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