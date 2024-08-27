Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Türkiye'de 151 Siyasi Parti Faaliyet Gösteriyor

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına göre, Türkiye'deki aktif siyasi parti sayısı 151'e ulaştı.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 16:17
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 16:17
Türkiye'de 151 Siyasi Parti Faaliyet Gösteriyor

Türkiye'deki Siyasi Parti Sayısı Artıyor

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın güncel kayıtlarına göre, Türkiye genelinde toplam 151 siyasi parti faaliyet göstermektedir.

Yeni Kurulan Partiler

Başsavcılığın resmi internet sitesinde yayımlanan "faaliyette olan siyasi partiler" listesine göre, Büyük Türkiye Partisi, Adalet ve Çağrı Partisi, Sosyalist İktidar Partisi ve Güçlü Anadolu Partisi 19 Ağustos tarihinde kurulmuştur. Ayrıca, Cumhuriyetçi Aydınlık Partisi ise 21 Ağustos'ta faaliyete geçmiştir.

Faaliyetteki Parti Sayısındaki Artış

Bu yeni kurulan partilerin eklenmesiyle, Türkiye’deki faaliyet gösteren siyasi parti sayısı 151’e ulaşmıştır. Bu durum, siyasi arenada daha fazla çeşitlilik ve rekabet geliştirebilir.

İLGİLİ HABERLER

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!