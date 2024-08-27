Türkiye'de 151 Siyasi Parti Faaliyet Gösteriyor

Türkiye'deki Siyasi Parti Sayısı Artıyor

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın güncel kayıtlarına göre, Türkiye genelinde toplam 151 siyasi parti faaliyet göstermektedir.

Yeni Kurulan Partiler

Başsavcılığın resmi internet sitesinde yayımlanan "faaliyette olan siyasi partiler" listesine göre, Büyük Türkiye Partisi, Adalet ve Çağrı Partisi, Sosyalist İktidar Partisi ve Güçlü Anadolu Partisi 19 Ağustos tarihinde kurulmuştur. Ayrıca, Cumhuriyetçi Aydınlık Partisi ise 21 Ağustos'ta faaliyete geçmiştir.

Faaliyetteki Parti Sayısındaki Artış

Bu yeni kurulan partilerin eklenmesiyle, Türkiye’deki faaliyet gösteren siyasi parti sayısı 151’e ulaşmıştır. Bu durum, siyasi arenada daha fazla çeşitlilik ve rekabet geliştirebilir.