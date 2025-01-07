Türkiye'de 168 Siyasi Parti: AK Parti'nin Üye Sayısı Dikkat Çekiyor

Türkiye'de 168 Siyasi Parti Faaliyet Gösteriyor

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın güncellediği verilere göre, Türkiye'de toplamda 168 siyasi parti faaliyet göstermektedir. 2023 yılı itibarıyla bu partiler arasında AK Parti 11 milyon 135 bin 306 üye ile en fazla üyeye sahip konumda bulunuyor.

Üye Sayıları Hansında Lider AK Parti

AK Parti, Türkiye genelinde en yüksek üye sayısına sahip olarak dikkat çekerken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 1 milyon 531 bin 944 üye ile ikinci sırada yer almakta. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) grubu bulunan diğer partilerin üye sayıları ise şu şekilde sıralanmaktadır:

MHP: 495 bin 447

İYİ Parti: 412 bin 744

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti): 14 bin 741

Saadet Partisi: 232 bin 928

Yeniden Refah Partisi: 622 bin 847

Demokrat Parti: 326 bin 54

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA): 134 bin 25

Büyük Birlik Partisi: 111 bin 7

Halkların Demokratik Partisi (HDP): 14 bin 539 (Anayasa Mahkemesinde temelli kapatılması istemli davası devam etmekte)

Diğer Partilerin Üye Sayıları

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verilerine göre, bazı diğer siyasi partilerin üye sayıları ise şöyle:

Anavatan Partisi: 23 bin 661

Gelecek Partisi: 64 bin 389

Memleket Partisi: 55 bin 554

Türkiye İşçi Partisi: 44 bin 72

Türkiye Komünist Partisi: 7 bin 208

Vatan Partisi: 13 bin 323

Zafer Partisi: 71 bin 732

Demokratik Sol Parti: 24 bin 230

Hür Dava Partisi: 14 bin 858

Bağımsız Türkiye Partisi: 14 bin 129

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, siyasi partilerin üye sayılarının güncellenmesini her yılın ocak ayının ilk haftasında internet sitesinde yayımlamaktadır.