Türkiye'de 2023'te 51 Bin 433 İç Güvenlik Operasyonu Düzenlendi

Türkiye'de 2023 yılı içinde güvenlik alanında önemli gelişmeler yaşandı. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, 1 Ocak-30 Kasım tarihleri arasında tam 51 bin 433 iç güvenlik operasyonu düzenlendi.

Edinilen verilere göre, bu operasyonların 44 bin 882'si PKK/KCK'ya, 4 bin 637'si FETÖ'ye, 1,310'u DEAŞ'a ve 604'ü diğer terör örgütlerine yönelik gerçekleştirildi. PKK/KCK'ya karşı düzenlenen operasyonlarda 779 terörist etkisiz hale getirilirken, 10,297 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine yönelik operasyonlarda toplam 11,601 zanlı gözaltına alındı. Bu kişilerin 1,894'ü tutuklandı. Operasyonlar sırasında terör arananlar listesinde kırmızı kategoride 7, turuncu kategoride 2, sarı kategoride 2 ve gri kategoride 27 terörist etkisiz hale getirildi.

Terörizmin finansmanını önlemek için yapılan çalışmalarda 239 operasyon gerçekleştirilerek 1400 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 167'si tutuklandı. Bu kapsamda, 74 milyon liranın üzerinde para ele geçirildi. 45.8 milyon FETÖ, 24.6 milyon DEAŞ, 3.4 milyon PKK/KCK ve diğer terör örgütlerine ait 320 bin lira bu operasyonlarda elde edildi.

Ayrıca, güvenlik güçleri yıl boyunca 86'sı PKK, 13'ü DEAŞ kaynaklı olmak üzere toplam 99 terör saldırısı girişimini engelledi. Bu girişimlerin 75'inin bombalı saldırı planı olduğu bildirildi.