DOLAR
34,92 -0,04%
EURO
36,7 0,02%
ALTIN
2.976,68 0%
BITCOIN
3.550.206,86 -0,11%

Türkiye'de 2023'te 51 Bin 433 İç Güvenlik Operasyonu Düzenlendi

Bu yıl Türkiye'de 51 bin 433 iç güvenlik operasyonu gerçekleştirildi, 99 terör eylemi engellendi.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 11:05
Türkiye'de 2023'te 51 Bin 433 İç Güvenlik Operasyonu Düzenlendi

Türkiye'de 2023 yılı içinde güvenlik alanında önemli gelişmeler yaşandı. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, 1 Ocak-30 Kasım tarihleri arasında tam 51 bin 433 iç güvenlik operasyonu düzenlendi.

Edinilen verilere göre, bu operasyonların 44 bin 882'si PKK/KCK'ya, 4 bin 637'si FETÖ'ye, 1,310'u DEAŞ'a ve 604'ü diğer terör örgütlerine yönelik gerçekleştirildi. PKK/KCK'ya karşı düzenlenen operasyonlarda 779 terörist etkisiz hale getirilirken, 10,297 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine yönelik operasyonlarda toplam 11,601 zanlı gözaltına alındı. Bu kişilerin 1,894'ü tutuklandı. Operasyonlar sırasında terör arananlar listesinde kırmızı kategoride 7, turuncu kategoride 2, sarı kategoride 2 ve gri kategoride 27 terörist etkisiz hale getirildi.

Terörizmin finansmanını önlemek için yapılan çalışmalarda 239 operasyon gerçekleştirilerek 1400 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 167'si tutuklandı. Bu kapsamda, 74 milyon liranın üzerinde para ele geçirildi. 45.8 milyon FETÖ, 24.6 milyon DEAŞ, 3.4 milyon PKK/KCK ve diğer terör örgütlerine ait 320 bin lira bu operasyonlarda elde edildi.

Ayrıca, güvenlik güçleri yıl boyunca 86'sı PKK, 13'ü DEAŞ kaynaklı olmak üzere toplam 99 terör saldırısı girişimini engelledi. Bu girişimlerin 75'inin bombalı saldırı planı olduğu bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

O ikramiye Ödemeleri Bugün Hesaplarda!

ŞOK Market'te Deterjanlarda Yüzde 25 İndirim Fırsatı!

BİM'de 6 Taksit İmkanı ve Eve Teslimat: Yeni Ürünler 18 Aralık'ta Geliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: "Kazanımlarımız Mahkeme Süreci ile Tehdit Altında"
2
5. Esenler Film Festivali, Onur Ödülleri ile Kapılarını Açtı
3
NATO'nun 'Yılın Fotoğrafı' Birincisi Türkiye'nin
4
Skolyozda Erken Tanı: Ailelere Önemli Uyarılar
5
Tekirdağ'da Konteyner İmalathanesinde Yangın: Bir Kişi Hastaneye Kaldırıldı
6
NATO Genel Sekreter Yardımcısı Dezenformasyon ve Mezenformasyon Üzerine Konuştu
7
Kars'ta Yaban Hayvanları için Yiyecek Bırakıldı

Ankara'da Su Faturalarına Yüzde 30,2 Zam! Yeni Tarifeler Belirlendi

Tarım Kredi Market'te Yılbaşı Alışverişi Bedava! Ziraat Kartı Sahiplerine Özel Kampanya

ŞOK Market'te Deterjanlarda Yüzde 25 İndirim Fırsatı!

Cep Telefonu Kullanıcılarına Özel İletişim Vergisi Artışı: Her Ay Ekstra Ödeme

Akbank'tan Yeni Yıl Öncesi 1500 TL Fatura Desteği!

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak

O ikramiye Ödemeleri Bugün Hesaplarda!

İBB Meclisi'nden Şok Zam: Otopark Ücretlerine Yüzde 115 Artış!

BİM'de 6 Taksit İmkanı ve Eve Teslimat: Yeni Ürünler 18 Aralık'ta Geliyor!

Süleymanpaşa'dan Öğrencilere Harçlık Desteği: Öğrenci Kart İle TL ve Ücretsiz İnternet!

Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!