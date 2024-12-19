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Türkiye'de 2023'te Doktora Mezunları 13 Bin 561'e Ulaştı

Türkiye, 2023'te üniversitelerin doktora programlarından 13.561 mezun verdi. En fazla mezun veren üniversite Ankara oldu.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 12:45
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 12:45
Türkiye'de 2023'te Doktora Mezunları 13 Bin 561'e Ulaştı

Türkiye'de 2023 Yılında 13 Bin 561 Doktora Mezunu

2023 yılı itibarıyla Türkiye'de üniversitelerin doktora programlarından 13 bin 561 öğrenci mezun oldu. Bu gelişme, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayımlanan 2024 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu ile gün yüzüne çıktı.

Mezun Sayılarındaki Artış

Rapora göre, 2023 yılında 166 üniversite doktora derecesine sahip öğrenci vermeyi başardı. Bu sayı, geçen yıl 2022'de yalnızca 11 bin 290 olarak kaydedilmişti, bu da doktora mezunlarının sayısında önemli bir artış olduğunu göstermektedir.

Öne Çıkan Üniversiteler

En fazla doktora mezununu veren kurum, 846 öğrenci ile Ankara Üniversitesi oldu. Bunu 642 mezun ile İstanbul Üniversitesi, 626 mezun ile Gazi Üniversitesi, 542 mezun ile Marmara Üniversitesi ve 526 mezun ile Hacettepe Üniversitesi takip etti.

Listede yer alan diğer üniversiteler arasında Ege Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Dokuz Eylul Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi de bulunuyor ve doktora mezunu vermekte önemli bir rol üstleniyor.

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