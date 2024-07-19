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Türkiye'de 23 yıl sonra bir ilk! Evden çıkmak bile istemeyeceksiniz: Tarih verildi

Türkiye için ciddi bir durum haberi var. 23 yıldır Türkiye'de böyle bir şey görmediniz.. Şimdi evinizde oturup bir dakika düşünmeniz gerekecek. Gerçekten bir felaket olarak tanımlanıyor..

Yayın Tarihi: 19.07.2024 12:06
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 12:06
Türkiye'de 23 yıl sonra bir ilk! Evden çıkmak bile istemeyeceksiniz: Tarih verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan aylık yağış değerlendirme verilerine göre, Türkiye'deki toplam yağış miktarı 2024 yılı Haziran ayında normale göre yüzde 65 oranında azaldı. Haziran (1991-2020) normalinin metrekare başına 33,6 mm olduğu Türkiye'de, Haziran 2023 yağışı 58,1 mm, Haziran 2024 yağışı ise 11,9 mm olarak kaydedildi. Yağışlar normale oranla yüzde 65, geçtiğimiz haziran yağışlarına göre ise yüzde 80 azaldı. Türkiye genelinde ise son 23 yılın en düşük yağışı Haziran ayında kaydedildi.

EGE VE AKDENİZ BÖLGESİ KÖTÜ DURUMDA

Haziran ayında yağışlar Batı ve Orta Karadeniz'de, Kırklareli hariç tüm Marmara Bölgesi'nde, Ege kıyısında, doğuda Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Bingöl ve Elazığ'da normallerin üzerinde düşüş kaydedildi.

Türkiye'de 23 yıl sonra bir ilk

Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin kıyı kesimlerinde ise yüzde 20'nin üzerinde artış görüldü. Bölgesel ölçekte yağış açısından bakıldığında tüm bölgeler normalin altında yağış alırken n fazla düşüş yaşanan bölge yüzde 92 ile Marmara olarak kaydedildi. En az yağış son 23 yılda Ege ve Akdeniz'de, son 21 yılda Marmara ve Karadeniz'de, son 12 yılda ise İç Anadolu'da kaydedildi.

İZMİR'DE DE DURUM ÇOK CİDDİ

İlde en yüksek yağış metrekareye 97 mm ile birlikte Rize'de, en düşük yağış ise 0,4 mm ile birlikte İzmir'de kaydedildi. Normale göre en yüksek artış yüzde 26 ile Hakkari'de, en yüksek düşüş ise yüzde 98 ile Çanakkale'de yaşandı. Son 64 yıl Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kocaeli, Yalova, Son 44 yıl Adana, Ardahan ve Osmaniye, Son 23 yıl Adıyaman, Aydın ve Kütahya, Son 22 yıl Manisa, Amasya, En düşük yağış Geçtiğimiz 21 yıl Balıkesir, Bartın, Bolu, Çankırı, Çorum, Düzce, Eskisehir, İstanbul, Karabük ve Kastamonu'da kaydedildi.

Haziran ayında Türkiye genelinde ortalama 3,4 gün yağış görülürken, 1991'den 2020'ye kadar normal süre 6,5 gündü. Ege Bölgesi'nin iç ve kıyı kesimleri ile Antalya'nın batı kesimi, Adana'nın güney kesimi, gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş'ta yağışlı gün sayısı 3 günün altına düştü. Kuzey ve Doğu Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'de 10-15 günde gerçekleşti.

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