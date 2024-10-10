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Türkiye'de 25 Havzada Taşkın Risk Yönetim Projeleri Tamamlanıyor

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın çalışmalarıyla Türkiye genelinde taşkın risk yönetim planları bu yıl sonlanacak.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 11:24
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 11:34
Türkiye'de 25 Havzada Taşkın Risk Yönetim Projeleri Tamamlanıyor

Türkiye'deki Taşkın Yönetim Projeleri

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever, Türkiye'nin 25 havzasında taşkın risk yönetim planlarının tamamlanacağını açıkladı. Bu yıl içerisinde tamamlanması hedeflenen projeler, Meriç-Ergene Havzası da dahil olmak üzere tüm bölgeleri kapsıyor.

Meriç-Ergene Havzası Üzerine Değerlendirmeler

Sever, Edirne'de gerçekleştirilen toplantılarda, Meriç-Ergene Havzası Taşkın Yönetim Planı'nın detaylarını aktardı ve bu planda tehlike haritalarının değerlendirildiğini belirtti.

Taşkın ve Kent Selleri Arasındaki Farklar

Afire Sever, taşkınların akarsuların yataklarından taşarak çevreye yayılmasıyla oluştuğunu, kent sellerinin ise yağmur suyu drenaj sistemlerinin yetersizliğinden kaynaklandığını ifade etti. "Taşkın tehlikesini oluşturan etkenler arasında meteorolojik olaylar ve iklim değişikliği var. Ancak riskleri azaltmak bizlerin elinde," dedi.

Taşkın Risk Yönetim Planının Önemi

Sever, imar planları ve çevre düzeni planlarının, taşkın riskinin azaltılmasında kritik öneme sahip olduğunu belirtti. "Eğer tehlikeli alanları yerleşime açarsanız, taşkın riskiniz artar," diyerek önlem alınması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Erken Uyarı Sistemleri

Meriç-Ergene Havzası’na kurulan Taşkın Tahmini ve Erken Uyarı Sistemi hakkında bilgi veren Sever, "Bu sistem 94 noktada taşkın tahmini yapmamıza olanak tanıyacak ve 72 saat öncesinde bilgi verecek," dedi.

Doğru Yönetimle Taşkınlar Kontrol Altında

Afire Sever, afetlere karşı önlem almak için tüm tedbirlerin alınması gerektiğini ve riskleri en aza indirmek için çeşitli planların hazırlandığını vurguladı. "Dünyada bazı ülkeler taşkın ve kuraklık yönetimini birlikte yapıyor, bu yöntemleri geliştirmeliyiz," ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever, AA muhabirine açıklamada...

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever, AA muhabirine açıklamada bulundu.

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