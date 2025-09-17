Türkiye'de 45 ilin ihracatı arttı, 32 il 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi

Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ve yılın 8 aylık dönemine ilişkin faaliyet illerine göre ihracat verilerini açıkladı. Açıklamaya göre, ocak-ağustos döneminde 32 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaparken, 45 il ise ihracatını artırdı.

En çok ihracat yapan iller (Ağustos)

İstanbul, ağustosta 4 milyar 852 milyon dolar ile en fazla ihracat yapan il oldu. Kentin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 artış gösterdi.

Kocaeli 2 milyar 568 milyon dolar ile ikinci sırada yer alırken, ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 azalış kaydetti.

İzmir ise 1 milyar 966 milyon dolar ihracatla üçüncü oldu ve kentin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artış gösterdi.

Sektörel dağılım

İstanbul'un ihracatında birinci sırada Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslı yer aldı: 714 milyon 818 bin dolar. Bunu 509 milyon 937 bin dolar ile kazanlar, makineler ve 501 milyon 790 bin dolar ile örme giyim eşyası ve aksesuar izledi.

Kocaeli'de en fazla dış satım motorlu kara taşıtları faslında oldu: 840 milyon 872 bin dolar. Ardından 236 milyon 967 bin dolar ile elektrikli makine ve cihazlar ve 221 milyon 575 bin dolar ile mineral yakıtlar, mineral yağlar geldi.

İzmir'in ihracatında ilk sırada mineral yakıtlar, mineral yağlar bulunuyor: 460 milyon 7 bin dolar. Bunu 224 milyon 160 bin dolar ile demir ve çelik ve 173 milyon 465 bin dolar ile kazanlar, makineler takip etti.

İlk üç ilin en fazla ihracat yaptığı ülkeler

İstanbul'un en çok ihracat yaptığı ülke 490 milyon 798 bin dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Bunu 342 milyon 088 bin dolar ile Almanya ve 263 milyon 421 bin dolar ile ABD izledi.

Kocaeli en fazla ihracatını 236 milyon 155 bin dolar ile Almanya'ya yaptı. Ardından 188 milyon 949 bin dolar ile İngiltere ve 168 milyon 56 bin dolar ile İspanya geldi.

İzmir'in önde gelen ihracat pazarı 199 milyon 233 bin dolar ile Almanya oldu. Bu ülkeyi 154 milyon 283 bin dolar ile İtalya ve 145 milyon 31 bin dolar ile Hollanda takip etti.

Genel olarak, Ticaret Bakanlığı verileri ocak-ağustos döneminde 32 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığını ve 45 ilde ihracat artışı gerçekleştiğini gösteriyor.