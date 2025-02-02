Türkiye'de 488 Deniz Feneri Restorasyonu Başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirası olan deniz fenerlerinin korunması için önemli bir adım attıklarını açıkladı. Yazılı bir açıklama yapan Uraloğlu, ülke genelinde yer alan 488 deniz fenerinin, 42’si tarihi olmak üzere, belirli bir program çerçevesinde yenilendiğini belirtti.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün Projeleri

Uraloğlu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen güçlendirme ve yenileme projeleri kapsamında, denizcilerin güvenliğini artırmak ve bu tarihi yapıların gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amaçlandığını vurguladı. Şile Deniz Feneri'nin restorasyon çalışmalarının 2022’de tamamlandığını, onu takiben Anadolu Feneri’nin bakım ve onarımının hızlı bir şekilde tamamlandığını ifade etti.

Restorasyon Sürecindeki Gelişmeler

Nisan 2022 itibarıyla Yalova'daki tarihi Dilburnu Fenerinin restorasyonunun yapıldığını hatırlatan Uraloğlu, Rumeli Fenerinde de son aşamaya gelindiğini ekledi. 2022 yılında, ülkenin çeşitli bölgelerinde 89 betonarme fenerin bakım, onarım ve tadilatlarının tamamlandığını, 2023'te ise ekonomik ömrünü tamamlamış 21 fenerin yenilendiğini belirtti.

Öne Çıkan Restorasyon Projeleri

Uraloğlu, Kuşadası'ndaki Bayrak Adası Feneri ve İskenderun'daki Akıncı Burnu Feneri projelerinin tamamlandığını, restorasyon uygulamalarının sürdüğünü dile getirdi.

Kerempe Deniz Feneri Restorasyonu

Sözlerinin sonunda, Kerempe Deniz Feneri’nin restorasyonunun sona erdiğini duyurdu ve 1884 yılında Karadeniz sahillerinde inşa edilen bu yapının denizciler için önemini vurguladı. Fenerin yüksekliğinin yerden 8 metre, denizden 82 metre olduğunu, ışık görüş mesafesinin ise 20 mil olduğunu aktardı. Ayrıca, sis düdük binasının 1934 yılında inşa edildiğini ve her iki yapının da sağlam bir şekilde korunarak gelecek nesillere aktarılacağına dikkat çekti.

Restorasyon Sürecinde Yapılan Analizler

Uraloğlu, restorasyon sürecinde fenerin yapısal elemanlarının malzeme analizlerinin yapıldığını ve arkeometrik incelemelerin gerçekleştirildiğini belirtti. Yapının özgün mimarisi ve elemanlarının korunduğunu, çevre düzenleme projeleriyle birlikte güzel bir gezi rotası oluşturulduğunu kaydetti. Bu restorasyonla, tarihsel ve kültürel değer teşkil eden yapıların gelecek nesillere aslına uygun olarak iletilmesi hedefleniyor.