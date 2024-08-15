Türkiye'de 53 Yılın En Sıcak Temmuz Ayı

Türkiye'de Tarihi Sıcaklıklar

Türkiye, geçen temmuz ayında son 53 yılın en sıcak dönemini geçirdi. Bu durum, ülkemizin iklim tarihine damga vurdu.

Bakan Kurum'un Açıklamaları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya üzerinden duyuruda bulundu. 53 yılın sıcaklık verilerinden yola çıkarak temmuz ayının rekor kırdığını belirtti.

Meteorolojik Veriler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, temmuz ayında, en yüksek sıcaklık 45.9 derece ile Cizre'de kaydedildi. Öte yandan, Erzurum'da ise en düşük sıcaklık 5.2 derece olarak ölçüldü.

Vatandaşlara Uyarı

Kurum, sıcak hava dalgalarının pazartesi gününden itibaren süreceğini ve vatandaşların bu duruma hazırlıklı olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Daha tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.