Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı

Milyonlarca vatandaşın ve teknoloji dünyasının merakla beklediği 5G ihalesi, 16 Ekim 2025'te başlatılan süreç sonunda tamamlandı. Bu adım, internet hızını 10 kata kadar artırma vaadi ve anlık veri akışı ile minimum gecikme (latency) sağlayarak; akıllı şehirlerden sürücüsüz araçlara kadar pek çok yeniliğin yolunu açacak.

5G Ne Zaman Aktif Hale Gelecek?

İhale sonuçlandıktan sonra operatörlerin altyapı çalışmaları hızlanacak. Yetkililerden alınan bilgiye göre, 5G'nin ilk sinyallerinin Nisan 2026'da verilmesi hedefleniyor.

Hangi Şehirlerde 5G Olacak?

İlk etapta İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Konya gibi büyükşehirlerde 5G altyapısı aktif hale getirilecek ve kademeli olarak tüm yurda yayılması planlanıyor.

5G Ücretli Olacak Mı?

Geçiş için vatandaşlardan ek bir ücret talep edilmeyecek. Mevcut tarifeniz üzerinden, herhangi bir ek ödeme yapmadan 5G hızından faydalanabileceksiniz. Tek şart, telefonunuzun gerekli gereksinimleri karşılamasıdır.

5G'ye Nasıl Geçilir?

5G kullanımına başlamak için; 5G Uyumlu Cihaz ve 5G Uyumlu SIM Kart gerekmektedir. Ayrıca cihazınızın mobil ağ ayarlarından şebeke modunu 5G/Otomatik olarak seçmeniz ve 5G kapsama alanında bulunmanız şarttır.

5G ile Uyumlu Telefon Modelleri

Türkiye'de satışta olan ve 5G teknolojisini destekleyen çok sayıda model bulunuyor. Öne çıkanlar şunlar:

Apple (iPhone) Uyumlu Modeller: iPhone 12 serisinden başlayarak iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15, iPhone 16 ve iPhone 17 serilerinin tüm modelleri (Mini, Pro, Pro Max, Plus dahil) ile iPhone SE (3. Nesil).

Samsung Uyumlu Modeller: Galaxy S Serisi: Galaxy S21, S22, S23, S24 ve S25 serilerinin tüm modelleri. Galaxy Z Serisi: Galaxy Z Flip3, Z Fold3'ten başlayarak Z Flip7 ve Z Fold7'ye kadar tüm katlanabilir telefonlar. Galaxy Note Serisi: Note 20 ve Note 20 Ultra gibi 5G destekli modeller.

Xiaomi, Redmi ve POCO Uyumlu Modeller: Mi Serisi: Mi 11 ve sonrası. Xiaomi Serisi: Xiaomi 12, 13, 14 ve 15 serilerinin tümü (Lite, Pro, Ultra, T modelleri dahil). Redmi Note Serisi: Redmi Note 10 5G'den başlayarak Note 11, 12, 13 ve 14 serilerindeki 5G ibareli tüm modeller.

Huawei Uyumlu Modeller: P40 serisi, Mate 30 Pro 5G, Mate 40 Pro ve Nova serisindeki birçok model 5G desteği sunmaktadır.

Diğer Markalar (Oppo, Vivo, Tecno): Oppo: Find X3 Pro, Find X5 Pro ve Reno 6 serisinden Reno 12 serisine kadar birçok model. Vivo: X60 Pro, V21 5G ve sonrası birçok güncel model. Tecno: Spark 10 5G, Phantom V Fold gibi yeni nesil cihazlar.

İhale sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye'nin teknoloji altyapısı yeni bir döneme giriyor; kullanıcıların yapması gereken, cihaz ve SIM uyumluluğunu kontrol ederek 5G kapsama alanına geçtiğinde kolayca yararlanmak olacak.