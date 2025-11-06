Türkiye'de Altın Rekor Kırarken Gümüş Yeni Yatırım Aracı

Küresel piyasalarda son altı ay, altın ve gümüş için tarihi bir dönem olarak kayıtlara geçti. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine rağmen enflasyonun kalıcı hale gelmesi, Orta Doğu’daki savaş atmosferi ve Asya rezerv tercihlerindeki yönelim yatırımcıları değerli metallere çekti.

Ons altın fiyatı altı ayda yaklaşık yüzde 26 artarken, gümüşteki yükseliş yüzde 30’a yaklaştı. Özellikle sanayide kullanılan gümüş, yeşil enerji yatırımlarının hızlanmasıyla artık sadece değer saklama aracı değil, aynı zamanda "geleceğin metali" olarak görülüyor.

"Altın geçmişi, gümüş geleceği temsil eder"

DEMAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş, son dönemdeki yükselişin sadece kısa vadeli fiyat hareketleriyle açıklanamayacağını belirtti. Kitiş, "Altın insanın duygusal hafızasında bir güven sembolü, gümüş ise geleceğe dair bir umut göstergesidir. Altın, geçmişi temsil eder; gümüş, geleceği. Son dönemdeki yükseliş yalnızca kısa vadeli fiyat hareketlerinden ibaret değil, aynı zamanda küresel ekonomik sistemin yeniden yapılanma sinyali. Bugün hem altın hem gümüş, mali sistemin sorgulandığı bir dönemde alternatif bir güven ölçüsü haline geldi. Bu, geçici bir trend değil, paradigmanın değişimidir" diye konuştu.

Türkiye'de yatırımcı eğilimleri

Türkiye’de yıllık enflasyonun yüzde 33-35 seviyelerinde seyretmesi, Türk Lirası’nın yıl genelinde yüzde 22 değer kaybetmesi ve mevduat faizlerinin reel getiride zayıf kalması yatırımcıları yeniden değerli metallere yönlendirdi. Gram altın son altı ayda tarihi seviyelere ulaşırken, gümüşe yönelik bireysel talep de öne çıktı.

Özellikle 100 gram altı yatırım gümüşleri ve 1 kilogramlık külçeler, bireysel yatırımcı portföylerinde yoğunluk kazandı. Kitiş, Türk yatırımcısının gümüşe yöneliminin "rasyonel bir çeşitlendirme davranışı" olduğunu ve önümüzdeki dönemde gümüş fiyatlarının sanayi talebiyle destekleneceğini öngördüğünü belirtti. Kitiş, "Altın Türk kültüründe bir gelenek; gümüş ise yeni bir bilinç. Artık insanlar sadece tasarruflarını korumak değil, aynı zamanda enerji ve teknoloji çağına uygun yatırım araçlarını da keşfetmek istiyor. Gümüş, güneş panelleri, batarya sistemleri ve tıbbi cihazlarda vazgeçilmez bir hammadde. Bu nedenle, önümüzdeki beş yılda arz-talep dengesi altından daha dinamik olabilir" dedi.

Belirsizlikler ve yatırım psikolojisi

ABD’de seçim sürecinin başlaması, Orta Doğu’daki ateşkes ihlalleri ve Rusya-Ukrayna hattındaki çözümsüzlük küresel güven endekslerini aşağı çekti. Bu durum yatırımcıların riskten kaçış refleksini güçlendiriyor. Kitiş, "Ekonomi kadar psikoloji de yön veriyor. Belirsizlik arttıkça insanlar güvene sığınıyor. Altın o güvenin adı; gümüş ise onun gölgesindeki fırsat. Altın ve gümüş, son altı ayda yalnızca yatırım aracı değil, aynı zamanda güvenin iki yüzü haline geldi. Altın, kriz anlarında geçmişin istikrarını temsil ederken; gümüş, teknolojik dönüşüm çağında geleceğin güvenli limanı olarak konumlanıyor. Altın ve gümüş, yalnızca yatırım araçları değil; insanlığın binlerce yıldır değişmeyen güven sembolleri. Bugün para biçim değiştiriyor, piyasalar yön arıyor ama insanın güvenden vazgeçmediği bir gerçek. Altın bu güvenin kalbi, gümüş onun yansıması. Ekonomik dalgalanmaların ortasında, yatırımcının aradığı şey artık kısa vadeli kazanç değil, uzun vadeli denge. Ve o denge, halâ bu iki değerli metalin sessiz ama sağlam varlığında saklı" ifadelerini kullandı.

