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Türkiye'de AR-GE Harcamaları ve Personel İstatistikleri 2023

2023 yılında Türkiye'de AR-GE harcamaları 377,5 milyar lira olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 10:54
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 10:54
Türkiye'de AR-GE Harcamaları ve Personel İstatistikleri 2023

Türkiye'de AR-GE Harcaması 377,5 Milyar Lira

2023 yılında Türkiye, araştırma ve geliştirme (AR-GE) alanında 377 milyar 542 milyon lira harcama gerçekleştirirken, bu miktar önceki yıla göre 178 milyar 873 milyon lira artış gösterdi.

AR-GE Personeli Sayısı ve Dağılımı

Bu yıl toplam 290 bin 850 kişi AR-GE personeli olarak istihdam edilirken, personel harcamalarının toplam AR-GE harcamaları içindeki oranı yüzde 52,5 olarak belirlendi.

Mali ve Mali Olmayan Şirketlerin Payı

AR-GE harcamalarında mali ve mali olmayan şirketler toplam payın yüzde 65,1’ini elinde bulundururken, yükseköğretim %30 ile onu takip etti. Genel devlet AR-GE harcamaları ise toplamın %4,9'unu oluşturdu.

AR-GE Personelinin Eğitim Durumu

AR-GE personelinin %38,3’ü lisans, %31’i doktora ve %21,4’ü yüksek lisans eğitimine sahip. Ayrıca, kadın AR-GE personel sayısı 99 bin 195 olarak kaydedildi ve bu oran toplam AR-GE personel sayısının %34,1'ini oluşturdu.

AR-GE Harcamalarının Bölgesel Dağılımı

İBBS 2. Düzeye göre, 2023'te en yüksek AR-GE harcaması TR51 (Ankara) ile yüzde 29,7 oranına ulaşırken, bunu TR10 (İstanbul) ve TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) takip etti.

Yüksek Teknoloji Faaliyetleri

Mali ve mali olmayan şirketler, 2023’te gerçekleştirilen 245 milyar 966 milyon lira AR-GE harcamasının %53,2'sini AR-GE merkezlerinde gerçekleştirmiştir. Yüksek teknoloji faaliyetleri %47,5'lik bir oranla öne çıkmaktadır.

2023 yılı itibarıyla, Türkiye'deki AR-GE harcamalarının ve personel istihdamının önemi giderek artarken, bu alandaki yatırımlar ve insan kaynağı alanındaki büyüme, ekonomik gelişim için kritik bir rol oynamaktadır.

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