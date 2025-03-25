Türkiye'de Bağımlılıkla Mücadele Seferberliği: Yeşilay Paneli Gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, bağımlılıkla mücadele seferberliği için panel düzenledi. Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Türkiye'nin bağımlılık problemlerinde güçlü bir konumda olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 16:30
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 17:28
Türkiye'de Bağımlılıkla Mücadele Seferberliği: Yeşilay Paneli Gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, "21. Yüzyılda Türkiye'nin Bağımlılıklarla Mücadele Seferberliği Paneli"ni düzenleyerek bağımlılıkla mücadelenin önemini vurguladı. Panelde konuşan Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, gelişmiş ülkelerin bağımlılık sorunlarında çaresiz olduğunu belirterek, Türkiye'nin bu alanda en çok problem yaşayan 10 ülke arasında olmadığını ifade etti.

Dinç, Yeşilay'ın 105 yıllık tarihine bakıldığında, 2010 yılında Cumhurbaşkanı'nın desteklemesiyle önemli bir güç kazanıldığını belirtti. Yeşilay, bugüne kadar yürüttüğü çalışmalarla Türkiye'nin her bölgesinde aktif durumda, 120 şubesi ve 78 üniversite kulübüyle bağımlılıkla mücadele etmektedir.

Panelin Oturumları

Panelin ilk oturumunda "Madde, Tütün ve Alkol Bağımlılığıyla Mücadelede Topyekun Yaklaşım" başlığı altında, çok sayıda uzman konuşma yaptı. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Necdet Ünüvar üstlendi.

İkinci oturumda ise, "Teknoloji, Kumar ve Diğer Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele" konusunu tartışmak üzere Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci moderatörlük yaptı. Bu oturumda ayrıca çeşitli bakanlık temsilcileri yer aldı.

Panelde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sigara bırakması için ikna ettiği kişilerin fotoğraflarının yer aldığı "Bir Nefes Sıhhat Fotoğraf Sergisi" de açıldı. Yeşilay, bağımlılıkla mücadelesine kararlılıkla devam edeceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca konferans salonunda "21. Yüzyılda Türkiye'nin...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca konferans salonunda "21. Yüzyılda Türkiye'nin Bağımlılıklarla Mücadele Seferberliği Paneli düzenledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca konferans salonunda "21. Yüzyılda Türkiye'nin...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca konferans salonunda "21. Yüzyılda Türkiye'nin Bağımlılıklarla Mücadele Seferberliği Paneli düzenledi.

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