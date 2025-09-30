Türkiye'de Batı Kesimleri Bu Hafta Yağışlı Geçecek

Meteoroloji uyarıyor: Perşembe akşamından itibaren batı kesimlerde başlayacak yağışlar bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar getirecek.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 15:06
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 15:06
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine bu haftanın hava tahminlerini aktardı.

Günlük ve bölgesel tahminler

Yarın Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak bekleniyor. Perşembe günü ise Doğu Karadeniz'in kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak öngörülüyor.

Macit, perşembe akşam saatlerinden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkili olacağını belirterek, "Perşembe günü Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında, cuma günü Marmara, Ege, Batı Akdenizde ve cumartesi de Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri bekliyoruz." dedi.

Macit ayrıca, cuma günü Marmara Bölgesi ile Kuzey Egede, cumartesi günü ise Egede ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun batısında kuvvetli rüzgar beklendiğini ifade etti.

Üç büyükşehirde hava durumu

İstanbulda cuma ve cumartesi günleri sağanak geçişleri bekleniyor; hava sıcaklığı 22 ila 23 derece civarında olacak.

Ankara'nın batısında cuma ve cumartesi yağış görülmesi, cumartesi günü sıcaklığın 25 dereceye kadar çıkması öngörülüyor.

İzmir'de ise perşembe akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor; hava sıcaklığı 25 ila 26 derece arasında seyredecek.

Türkiye'de bu hafta yurdun batı kesimlerinde yağışlı hava hakim olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine, bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

